“Ce l’ha con lui”. Domenica In, salta l’intervista con Manuel Bortuzzo. Mara Venier su tutte le furie

Nelle ultime settimane è stato il gossip più chiacchierato. La fine della relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ha occupato le prime pagine dei giornali rosa. Tra i due, conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip, le cose non sono andate come sperato. Purtroppo la fine della storia è stata seguita da polemiche e voci non proprio piacevoli. La princes ha parlato di ingerenze da parte dei familiari di Manuel, in particolare ha accusato il papà Franco di essere troppo invadente.

Su questi attacchi è stato lo stesso papà di Manuel Bortuzzo a intervenire: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. Insomma, polemiche a non finire. Proprio oggi, domenica 8 maggio, Manuel avrebbe dovuto partecipare a Domenica In. Ma, a quanto pare, è saltato tutto.





Manuel Bortuzzo e il papà Franco erano attesi da Mara Venier per la puntata odierna di “Domenica In”. Ma secondo quanto riferito da Davide Maggio i due non ci saranno. Il motivo? La decisione, il condizionale è d’obbligo, sarebbe stata presa direttamente da Mara Venier.

“Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1 – si legge sul portale di Davide Maggio – ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni)”.

Davide Maggio scrive ancora: “La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!”. Proprio a Verissimo lo stesso Manuel Bortuzzo aveva detto: “Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io”.

