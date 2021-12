Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello e gli occhi di tutti sono puntati su Manuel Bortuzzo. Lui, come altri concorrenti, potrebbero infatti decidere di lasciare la casa. Tra tutti gli addii più certi sembrano quelli di Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Lo schermidore avrebbe già lo smoking pronto mentre la cantante sarebbe obbligata all’uscita spinta da impegni di lavoro. Mistero, invece su cosa deciderà di fare il nuotatore che, nelle ore scorse, si è avvicinato di nuovo a Lulù Selassiè.



Un riavvicinamento che è piaciuto ai fan che sulla pagina ufficiale di Manuel Bortuzzo si sono scatenati. “Finalmente il vero Manuel che ha smesso di combattere contro sè stesso e si è reso libero vivendo ciò che sente verso Lucrezia. Sei bello così manu, reale, umano e con le proprie contraddizioni. Non ti stavo capendo più troppi muri e paure. Ora si vede quello che percepivo di te e sincerità. Un ragazzo di 22 anni a cui la vita ha tolto tanto, che leva il freno a mano e si vive istintivamente chi lo fa stare bene! Bellissimo il discorso che ti ha fatto Lucrezia”.



Quindi continua: “Che ti ha detto che non devi rimanere per lei e per dimostrare che sei vero con lei ti ha lasciato libero perché ti crede. E ti credo anche io nonostante ti abbia messo in discussione. Sei un ragazzo intelligente ma non avevo dubbi di questo, fregatevene di tutto che siete intriganti e molto belli Insieme”. Manuel Bortuzzo, ad ogni modo ha già vinto.







I dubbi però sulla permanenza restano. Solo poche ore fa Jessica Hailé Selassié ha tentato di convincere Manuel Bortuzzo a restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Gli ha spiegato che alla luce dei suoi problemi di salute, se si rendesse conto di non farcela, potrebbe andare via anche senza corrispondere la penale perché giustificato.





“Tu per problemi di salute, puoi andare via quando ti pare. Non perdi…”. Poi, la regia ha inspiegabilmente censurato la scena. Non è quindi chiaro cosa farà Manuel Bortuzzo anche se la sua permanenza nella casa non dovrebbe essere a rischio. L’ex nuotatore si giocherà le sue carte fino alla fine.