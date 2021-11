Tra i protagonisti più amati di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore dal suo ingresso nella casa si è sempre distinto per eleganza e correttezza. Tanti i tributi in rete per il ragazzo. Scrive un’utente a margine di una foto sulla pagina instagram ufficiale di Manuel. “Percorso stipendi fatto di alti e bassi, malumori e tante risate. Non condivido il pensiero di chi dice che la presenza di Lulù non gli fa bene quando invece inside ad Aldo è l’unica che l’ha veramente capito”.



“Basta guardare il live e invece di basarsi su spezzoni online per capire quanto la sua presenza gli faccia bene. La sensibilità di Lulù e Aldo fa si che entrambi notano sempre ogni suo pensiero e sono lì per lui. Smettiamo di dare contro ad una povera ragazza solo perché non vi sta simpatica. #fatino come se non ci fosse un domani”. E ancora tanti i complimenti per Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, sempre più idolo del pubblico



“Manuel Bortuzzo ha una pazienza e un’educazione che neanche i Lord inglesi. Sono dispiaciuta che nn riesca a viversi questa avventura appieno per via della paranoica attenzione della principessa…spero ci sarà presto un cambio dei giochi perché Manuel riacquisti serenità..e si goda finalmente il gioco al 💯 x 💯! Team Manuel”. Scrive un’altra utente.







Nella puntata di ieri Manuel Bortuzzo è rimasto un po’ ai margini. A tenere banco sono stati Alex Belli e Miriana Trevisan accusata pesantemente dall’esterno da Nicola Pisu. L’ex gieffino ha sottolineato come la porta sia ormai chiusa e che non ci sarà spazio nemmeno per l’amicizia. Parole forti che faranno discutere. Tornando a Manuel, nelle ultime ore sono stati svelati incassi e cachet dell’ex nuotatore.



A quanto sembra Manuel Bortuzzo guadagnerebbe invece 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata. Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro.