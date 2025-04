Il mondo dello spettacolo è nuovamente scosso da un intreccio di dichiarazioni, accuse e verità mai svelate. Questa volta al centro della bufera ci sono Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto noto della televisione, e Lorenzo Amoruso, ex calciatore, con cui Manila ha condiviso una lunga relazione. La miccia è stata accesa dalla prima puntata del programma The Couple, dove la Nazzaro ha rivelato un dettaglio intimo che ha fatto scattare reazioni a catena: avrebbe fatto l’amore per la prima volta con l’attuale marito, Stefano Oradei, il 4 gennaio 2023. Una data che, secondo molti, smentirebbe la narrazione pacifica di una separazione già conclusa con Amoruso, aprendo invece lo scenario di un presunto tradimento.

L’ex calciatore non ha perso tempo e ha reagito con parole durissime sui social. Il suo intervento ha inevitabilmente attirato l’attenzione anche nel corso della trasmissione, dove Ilary Blasi ha deciso di mettere al corrente Manila delle affermazioni del suo ex. La replica della Nazzaro non si è fatta attendere: “Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo, diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io”, ha commentato, con tono ironico ma carico di amarezza, accusando Amoruso di non aver mai detto la verità.

Manila Nazzaro a The Couple, fuori lo scoop di un bacio

L’ex Miss Italia ha poi rotto il silenzio su aspetti mai affrontati pubblicamente della sua passata relazione. Ha dichiarato di essersi allontanata dalla casa condivisa con Amoruso insieme ai suoi figli a causa di “comportamenti non corretti” da parte dell’uomo, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere situazioni tutt’altro che semplici. Ha chiesto rispetto per sé e per la sua famiglia, affermando: “Io fossi in lui non parlerei oltre, perché Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia”.

Il racconto si è fatto ancora più acceso quando Manila ha denunciato la gogna mediatica subita nell’ultimo anno, dicendosi vittima di una “sh*tstorm” basata su falsità che l’avrebbero etichettata come una traditrice. Ha ribadito di essere sempre stata “una gran signora”, agendo solo per proteggere se stessa e i suoi cari.

Parole che sembrano voler chiudere la questione, ma che di fatto hanno solo acceso ulteriormente i riflettori su una vicenda complessa e ancora irrisolta. A peggiorare la situazione, è intervenuto Biagio D’Anelli, opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha rilanciato con nuove accuse.

In un video pubblicato dopo la puntata di The Couple, ha insinuato che Manila abbia sviato le domande di Ilary Blasi, cercando di screditare Amoruso invece di rispondere direttamente. D’Anelli ha tirato in ballo anche un viaggio a Parigi dell’aprile 2023, durante il quale la Nazzaro sarebbe stata con Oradei, e dopo il quale avrebbe riconsegnato le chiavi di casa ad Amoruso. Il suo intervento si chiude con una domanda sferzante: “Stefano Oradei lo sa?”.

Il quadro che emerge è quello di una rottura tutt’altro che pacifica, segnata da ombre e recriminazioni reciproche. Se da un lato Manila Nazzaro chiede silenzio e rispetto, dall’altro la vicenda continua a essere alimentata da nuovi dettagli e testimonianze, rendendo difficile distinguere la verità dalle insinuazioni. Una storia che, per il momento, sembra ben lontana dall’avere una fine definitiva.