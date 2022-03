Manila Nazzaro è tornata alla sua vita di sempre dopo l’uscita di scena e poi la finale del GF Vip 6. Appena lasciato lo studio è subito corsa a casa dai suoi amori, ovvero i figli e il compagno Lorenzo Amoruso. Poi, lunedì sera, è tornata nello studio per assistere all’incoronazione del vincitore di questa lunghissima edizione del reality di Canale 5 e ovviamente ha condiviso le sue emozioni con i fan di Instagram.

“Dopo 6 mesi finisce questo viaggio, questa avventura unica, speciale e indimenticabile – ha scritto Manila Nazzaro – Un qualcosa che per noi che l’abbiamo vissuta non può definirsi solo un semplice programma televisivo. Nella casa sono sempre stata me stessa e sono felice di aver portato i miei principi e i miei valori senza mai tradirli”.

Manila Nazzaro, la scoperta dopo il GF Vip

“Voglio ringraziare e salutare tutti i miei compagni di viaggio con cui ho ho vissuto 6 mesi nella casa, li porterò sempre nel mio cuore. Grazie alla meravigliosa famiglia del GF Vip”, ha concluso Manila Nazzaro sotto alle foto più belle scattate durante la finale di lunedì scorso senza dimenticare di ringraziare tutti, da Alfonso Signorini a Endemol Italia, per questa avventura.





Nelle ultime ore, poi, ha fatto una scoperta. Ovviamente in questi giorni Manila Nazzaro ha avuto modo di leggere quello che scrivevano e scrivono di lei gli utenti e, era inevitabile, oltre a tanti messaggi di sostegno e di affetto si è trovata di fronte anche a critiche. Ed è venuta così a sapere che nei mesi di GF Vip 6 alcune persone che l’hanno spesso chiamata “lavapiatti”.

La sua reazione? Manila Nazzaro l’ha affidata a Twitter, dove ha risposto loro in questi termini: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect”, ha scritto la ex Miss Italia.