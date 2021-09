Cominciano i primi scontri tra i concorrenti del GF Vip 6. Chi si immola per la causa giusta è Manila Nazzaro che per prima ha iniziato a mettere i puntini sulle i. E l’ex Miss Italia non ci sta soprattutto per un comportamento in particolare, quello di Sophie Codegoni, accusata di totale assenza di altruismo. Manila quindi le chiede di aiutare con le faccende domestiche senza troppe cerimonie. Pentita per i toni che ha assunto la discussione, la Nazzaro fa marcia indietro mentre Sophie promette di rendersi utile.

Ma la cosa non si è fermata qui. In queste ultimare ore, c’è da dirlo, nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ai ferri corti dopo l’ultima puntata che ha messo in chiaro le intenzioni della bella influencer verso un ipotetico ritorno di fiamma con il partenopeo, poi quei toni accesi di Manila Nazzaro contro Sophie Codegoni.

Ma non è finita perché poco dopo Manila Nazzaro e Jessica Hailé Selassié hanno fatto notare agli altri concorrenti il disordine e la scarsa igiene degli spazi comuni. Tommaso Eletti e Soleil Sorge non hanno preso bene il rimprovero, lasciando la stanza e finendo il pranzo in giardino.





Questo ha fatto saltare i nervi di Manila Nazzaro, che si è poi sfogata con gli altri del gruppo dicendo: “Nessuno si deve offendere, non si deve prendere sul personale ma è tutto per il bene di questa pseudo-comunità. Di Soleil ti posso dire, alla fine, lo so come è fatta e lei fa altre cose, invece di Tommaso mi in***zo, perché non fa niente”.

Indovinate che fa questa super bellezza di Donna…



Lava i bicchieriii…



Io la amo 🙌🏻🤣✈#Gfvip @Manilanazzaro pic.twitter.com/bepU6ls7fM September 22, 2021

A seguire Tommaso si è giustificato con Clarissa, dicendo di essersi allontanato in quanto non amante delle discussioni. Ma la scusa, piuttosto debole, non ha certo placato l’ex Miss Italia. Ha infatti aggiunto: “Ti svegli quando ti pare, stai dalla mattina alla sera sul divano e mi dici che ti dà pure fastidio se discutiamo? […] Questo televoto… Secondo me Davide dovrebbe rimanere”. Insomma, Manila Nazzaro non è una che le manda a dire.