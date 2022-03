Per tutti i concorrenti del GF Vip 6 ora è tempo di tornare fare un bilancio della loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Molti di loro sono rimasti a Cinecittà per diversi mesi e solo adesso riassaporano il profumo della quotidianità e vengono a sapere cosa si diceva di loro mentre erano in gioco nel reality. Tanti ormai ex gieffini stanno riprendendo in mano i loro social e in questo modo riprendono il contatto con i fan e hanno la possibilità di conoscere i nuovi follower che nel frattempo si sono aggiunti grazie alla loro partecipazione al GF Vip 6.

Manila Nazzaro ha fatto una diretta Instagram in cui ha detto di aver chiarito con Soleil Sorge già quando si trovava nella Casa: “Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi dentro al GF Vip fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”.

Poi Manila Nazzaro ha elencato quali sono i concorrenti del GF Vip che continua a sentire: “Con chi sono rimasta in buoni rapporti? Con diversi. Con Miriana certo che mi sento. Ci sentiamo tutti i giorni e stiamo preparando qualcosa insieme. Sento anche tanto Delia, Francy e Sophie anche, lei è meravigliosa, poi parlo anche con Gianmaria”.





Quindi ha rivelato di aver fatto il tifo per Lulù Selassié ed ha aggiunto di non riuscire a taggare la ragazza su Instagram, perché la sorella Clarissa ha bloccato il suo profilo anche con l’account della sorella: “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla”.

In una diretta Instagram delle ultime ore parlando con i follower Manila Nazzaro ha dapprima fatto un accenno su Giucas Casella dicendo che “sa giocare e lo ha fatto anche con grande simpatia perché conosce molto bene la macchina televisiva. Lui per questo motivo è arrivato in finale. È un gioco e lui è intelligente”. Poi ha svelato l’enorme problema che ha avuto durante la sua lunga esperienza nella Casa: “Lì dentro purtroppo il fumo era un grande problema perché io non fumo e dopo un po’ era insopportabile a tratti”.