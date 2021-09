Manila Nazzaro è tra i vipponi di questo GF Vip 6 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. L’ex Miss Italia e oggi showgirl e conduttrice radiofonica ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia lunedì 13 settembre 2021 e lo ha fatto senza passare inosservata: per l’occasione ha indossato un mini dress color blu elettrico con una vistosa scollatura piena di ruches.

Appena entrata, ha anche avuto un piccolo faccia a faccia con Adriana Volpe per un episodio risalente al 2017, quando l’opinionista del GF Vip 6 subentrò alla conduzione di Rai 2 prendendo il posto di Manila Nazzaro. “Posso fare una domanda? Manila ma tu hai sostituto qualcun altro? Ma prima di te chi c’era? Prima di te chi c’era?”, ha domandato la Volpe stuzzicando la Nazzaro, che ha prontamente replicato “Prima di me c’era Alessia Ventura”. E poi: “La sostituzione è stata improvvisa, e che è stata concomitante ad un periodo molto difficile” ha aggiunto Manila Nazzaro per poi lanciarsi in un complimento.

Manila Nazzaro rivela il ritocchino nella Casa: “È stato dolorosissimo”

“C’è una cosa che amo di Adriana, mi ha affrontato ed è giusto affrontarsi e chiarirsi e ha avuto anche la forza di farlo che non ho avuto invece io, lo ammetto”. “Io ti voglio fare un grande in bocca al lupo. Io ho fatto una telefonata a lei e Carmen perché sono due colleghe che stimo” ha concluso Adriana Volpe. Pace fatta dunque. Finita la prima puntata Manila Nazzaro si è subito trovata a suo agio nella Casa, con gli altri coinquilini.





E con alcuni di loro non ha esitato ad aprirsi, rivelando di aver fatto un ritocchino estetico per piacersi di più. Ovviamente la bellezza è uno dei tratti distintivi della showgirl oggi 43enne che, non a caso, nel 1999 è stata incoronata la più bella d’Italia. Ma davanti alle telecamere del GF Vip 6 Manila Nazzaro ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento.

Manila Nazzaro ha confessato ai vipponi di aver rifatto il seno a 25 anni, per la precisione dopo la prima gravidanza, quando, a suo avviso, era diventato un tantino più cadente e la cosa l’ha fatta sentire a lungo insicura. Ma l’intervento non è stato una passeggiata: parlando con Francesca Cipriani, Ainett Stephens e Raffaella Fico ha spiegato che il periodo “post-ritocco” è stato dolorosissimo, tanto che non riusciva neppure ad alzare le braccia.