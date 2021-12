“Non ve ne siete accorti?”. GF Vip, bomba da fuori contro Manila Nazzaro: “Qualcuno doveva dirlo”

“È stato un sogno che è diventato realtà. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere farmi conoscere di più ma poi una volta uscita e vedendo l’affetto che il pubblico ha per me ho capito che il programma non è solo la puntata e che la gente da casa mi ha imparato ad amare e apprezzare come persone. Non mi pento di nulla. Ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare o dire”.



Così, con queste parole, l’ex gieffina si è lasciata andare ad una lunga confessione a poche settimane dalla sua uscita dal Gf Vip. Confessione che poi è proseguita sparando a zero su Manila Nazzaro: “Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire”.



A parlare così di Manila Nazzaro è Clarissa Selassié. Con l’ex Miss Italia i rapporti non sono mai stai idilliaci. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso proprio la cena etiope. Uno degli ultimi scontri si è verificato quando il Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare una cena a base di cucina etiope, il Paese d’origine delle sorelle Selassié. Le principesse si sono adoperate per far assaggiare agli altri vip un po’ del loro cibo e quindi della loro cultura.







Ma né Francesca né Manila Nazzaro hanno voluto quelle pietanze perché troppo speziate. “Abbiamo toccato il fondo: Il GF Vip ha deciso di far conoscere al pubblico italiano e anche agli inquilini della casa, un pezzo della nostra cultura etiope, proponendo una cena tipica preparata per tutti da Jessica con il supporto di Lulu”.



Aveva detto Clariss. E ancora: “Ma anche questa stavolta non si sono risparmiati. Insomma se il tentativo della produzione era quello di creare un clima più sereno la prossima volta, forse, sarà meglio ordinare una pizza. O no?”