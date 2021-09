Manila Nazzaro è una nuova concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ e nelle scorse ore ha girato il suo primo video di presentazione, pubblicato sulla pagina social ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. E dalle sue parole è già nata una polemica, pronta ad esplodere se colei che è stata attaccata dalla neo gieffina dovesse rispondere. Lei si è soffermata sulla prossima esperienza nel programma e ha fatto nome e cognome di colei che non vorrebbe mai incontrare nella Casa.

Intanto, il compagno Lorenzo Amoruso ha scritto una dedica dopo che si è separato da lei momentaneamente per questa avventura a Mediaset: “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GFVip 2021, poiché vige il protocollo anti COVID. Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità, non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire”, le parole dell’ex calciatore sotto a una foto insieme alla sua Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro ha avuto un astio in passato con una famosa conduttrice televisiva. Bisogna infatti tornare indietro nel tempo al 1999 per capire le origini delle sue affermazioni odierne. Entrambe avevano preso parte a Miss Italia e la nuova concorrente del ‘GF Vip 6’ vinse quell’edizione, mentre la rivale si dovette accontentare della terza posizione. Da quel momento in poi sarebbe nata una grande antipatia, confermata adesso dalla stessa Manila nel filmato di presentazione ufficiale.





La domanda posta a Manila Nazzaro dal ‘GF Vip 6’ è stata diretta, così come anche la sua risposta: “Chi non vorrei mai incontrare nella Casa? Caterina Balivo. Eh vabbè, le simpatie e le antipatie ci sono”. Dunque, ha confessato di non essere in buoni rapporti con la donna, che fortunatamente per lei non sarà nel reality show. Ma chissà se Signorini, una volta ascoltate queste dichiarazioni, non vorrà tentare il colpaccio più in là portando nella Casa più spiata d’Italia la presentatrice televisiva.

La pagina del ‘GF Vip 6’ aveva comunicato la presenza di Manila Nazzaro con un rebus: due mani, un rotolo di lana, un emoji dormiente con alcune z in evidenza e un carro. Basta accostare tutte le parole raffigurate per arrivare al nome della concorrente. Lei è anche speaker radiofonica di RTL e proprio ai suoi ascoltatori ha dedicato il suo ultimo post. Ora tutti i suoi follower sono in attesa di apprezzarla nel piccolo schermo.