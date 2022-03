Manila Nazzaro fuori dal GF Vip 6. L’ex Miss Italia ha perso la sfida al televoto con Barù e giovedì sera, proprio durante la semifinale del reality show di Canale 5, ha dovuto abbandonare per sempre la Casa. E quindi anche la possibilità di vittoria. La showgirl e conduttrice radio era entrata a settembre scorso, dunque la sua avventura si conclude quasi alla fine, dopo 6 mesi esatti.

La puntata è stata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena ma come detto la prima concorrente a dover lasciare il gioco lunedì 14 marzo è stata Manila Nazzaro, sconfitta al televoto da Barù. Che per la cronaca, in un secondo televoto flash e dunque un nuovo duello ma con Sophie Codegoni è riuscito di nuovo a spuntarla e, addirittura, conquistare il quarto posto libero per la finale.

Manila Nazzaro torna a casa dopo il GF Vip

Manila Nazzaro è stata eliminata dal pubblico del GF Vip 6 con il 38% dei voti. E non appena lasciata la Casa dove ha vissuto per gli ultimi sei mesi ha fatto il suo ingresso trionfale in studio dove, dopo il suo “best of” si è confrontata con Alfonso Signorini e con altri ex concorrenti, come Kabir Bedi, sul percorso fatto all’interno della Casa.





Rivedere i suoi momenti più belli in questa lunga avventura l’hanno fatta emozionare e piangere, ma mai come il ritorno a casa sua. Sì, perché dopo aver parlato di quanto accaduto al GF Vip 6 Manila Nazzaro è corsa dai suoi affetti più cari, Lorenzo Amoruso e i suoi figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011.

Il momento che Manila Nazzaro ha sognato a lungo quando era nella Casa è finalmente arrivato: ha potuto riabbracciare i suoi amori. Tra le Storie di Instagram il momento carico di commozione: appena rientrata in casa, l’ex Miss Italia ha subito riabbracciato Nicolas, il più piccolo. Si sono stretti in un lunghissimo abbraccio, con lei che non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi è andata a fare una sorpresa a Francesco Pio, che era già a letto. E che dire dell’abbraccio con Lorenzo Amoruso, suo compagno ormai da qualche anno sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il big bang”? Il video, probabilmente girato in parte dal suo Lorenzo, parla da sé.