“Guardate cosa ho trovato”. Manila Nazzaro lo ha scoperto solo fuori dal GF Vip: cosa c’era nella sua valigia

Lo scorso giovedì 10 marzo, Manila Nazzaro ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip 6. Con il 38% dei voti l’ex Miss Italia ha perso il duello con Barù (ha vinto con il 62% delle preferenze), che è volato in finale insieme a Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri.

Lunedì 14 marzo si sfideranno Giucas Casella e Jessica Selassié e solo uno dei due potrà sognare la vittoria della sesta edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Manila Nazzaro è tornata a casa dal compagno Lorenzo Amoruso e dai figli avuti dall’ex marito e solo ieri è ricomparsa sui social per ringraziare tutti i fan.

Manila Nazzaro trova un biglietto di Delia Duran

“No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto. Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa”, ha scritto l’ex vippona.





“Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori”, ha concluso Manila Nazzaro. Tornata a casa dalla famiglia, Manila Nazzato ha disfatto le valigie e ha trovato un biglietto scritto da Delia Duran, moglie di Alex Belli con sui l’ex Miss Italia ha intrecciato un rapporto molto profondo ma anche tanto chiacchierato, perché ha portato all’allontanamento Manila e Soleil.

Ma cosa ha scritto Delia Duran a Manila? A risolvere il ‘mistero’ ci ha pensato Novella 2000: “Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”.