C’è anche Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025. La giornalista e blogger è opinionista per il DopoFestival di Alessandro Cattelan e come era prevedibile la sua presenza ha creato scompiglio. Sempre diretta e a volte pungente, ha commentato gli artisti e le canzoni in gara senza risparmiarsi. In collegamento con La Vita in diretta di Alberto Matano, per esempio, ha risposto senza indugi a delle domande su Fedez e Simone Cristicchi.

Il primo gioca a fare il “poverino”, mentre del secondo non ama la canzone, ha detto Selvaggia Lucarelli scontrandosi poi con la giornalista Marinella Venegoni che si è detta terrorizzata da lei. Ma il punto più alto della puntata è arrivato quando ha fatto notare che seppur in collegamento sentiva tutto quello che i vari ospiti dicevano su di lei.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli: “Chiamo i carabinieri”

Una conversazione non udita dai telespettatori, ma trasmessa nelle cuffie della giornalista. Che ha subito interrotto il conduttore: “Alberto, succede che io sento tutto quello che dicono i tuoi ospiti di me. Digli di non farmi sentire. Una dice ‘mamma mia’, l’altro dice ‘questa aspettava solo questo’. E non è carino. Capito?”. Ma poco dopo, questa volta fuori dall’hotel, un attacco frontale.

Si sa che Selvaggia Lucarelli è tanto amata quanto odiata e una signora, subito ripresa dai cellulari, ha deciso di affrontarla fuori dal suo albergo a Sanremo. Le immagini dello scontro hanno presto fatto il giro di TikTok: nel video si vede una signora avvicinarsi alla giornalista e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, frapporsi tra le tue e trascinare via Selvaggia.

LA RISSA DI SELVAGGIA TUTTO CIÒ DI CUI AVEVO BISOGNO — el fr4tm 💸 (@_fr4ncesc0) February 13, 2025

Mai un imprevisto, che ne so qualcuno che faccia a botte, uno svenimento, un microfono che esplode, un anziano che si perde. Negli ultimi anni ci hanno abituati a Orietta Berti fermata dalla polizia perché aveva violato il coprifuoco, come possiamo divertirci adesso?#sanremo2025 — buonasera a tutti spagnoli e non (@Wonderlover85) February 13, 2025

Ma la signora non ha mollato la presa: “Mandi la gente in galera per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai”, ha gridato. A quel punto Selvaggia Lucarelli è tornata indietro e deciso di rispondere all’attacco minacciando di far intervenire le forze dell’ordine: “Se continui a parlare chiamo i carabinieri, quindi vedi di stare attenta. Io chiamo i carabinieri ok? Chiamo i carabinieri stai attenta”. E poi: “Potete mandare via questa psicopatica?”, ha continuato mentre Biagiarelli la ‘trascinava’ dentro l’hotel.