Momenti di grande apprensione durante la registrazione di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice ha rivelato un episodio preoccupante avvenuto nel backstage della trasmissione. Un’ospite molto amata dal pubblico ha accusato un malore improvviso mentre si trovava nel camerino, generando grande paura tra lo staff e i presenti in studio.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa Monica Setta, durante un’intervista con Alda D’Eusanio: “La settimana scorsa avevamo un’ospite speciale, una nostra cara amica, che purtroppo ha avuto un grave malore poco prima di entrare in studio. Stavamo aspettando il suo arrivo, tutto era pronto, ma all’improvviso qualcuno è venuto ad avvisarmi che c’era stato un problema. Mi hanno detto: ‘Guarda, purtroppo la nostra amica si è sentita molto male, era al trucco, ha avuto conati di vomito ed è stata portata via d’urgenza’”.

Leggi anche: Eleonora Giorgi, il messaggio commovente sui social della nuora Clizia Incorvaia





Malore per l’ospite vip nello studio Rai: portata in ospedale, necessario il ricovero

L’ospite in questione era la celebre attrice e volto molto amato della televisione italiana, Barbara De Rossi. Setta ha aggiunto: “È stato un momento drammatico, non si trattava di un semplice attacco di panico, ma di qualcosa di più serio. È stata immediatamente trasportata al Policlinico Gemelli, dove è rimasta ricoverata per alcuni giorni. Fortunatamente, dopo tutti gli accertamenti, è stata dimessa e adesso sta bene”.

Barbara De Rossi è poi intervenuta telefonicamente, raccontando la sua drammatica esperienza: “Improvvisamente ho provato sulla mia pelle cosa significa essere colpiti da una labirintite acuta. È qualcosa di terribile, arriva all’improvviso e nessuno sa esattamente perché. Nel mio caso, è stata violentissima: ho vissuto sei giorni d’inferno, tra vertigini, nausea e un senso di disorientamento totale”.

Ancora De Rossi: “Sono stata portata subito al Pronto Soccorso, dove mi hanno sottoposta a una serie di esami approfonditi, tra cui una tac e una risonanza magnetica. Solo dopo vari accertamenti, i medici hanno capito che si trattava di una labirintite fulminante, una condizione che può colpire chiunque, senza preavviso. Una dottoressa mi ha sottoposta a delle manovre specifiche che hanno aiutato a risolvere il problema, ma la paura è stata tanta“.

L’attrice ha poi confessato di aver vissuto momenti di vero terrore: “Ero appena uscita dalla sala trucco, pronta per entrare in studio, quando all’improvviso ho sentito la testa girare in modo incontrollabile. Ho iniziato a vomitare e a perdere completamente il senso dell’equilibrio. Ho avuto paura di morire perché non capivo cosa mi stesse succedendo. Sono rimasta due giorni su una barella, in attesa di capire cosa avessi. Voglio ringraziare tutto il personale del reparto di neurologia del Policlinico Gemelli per la loro professionalità e per il supporto che mi hanno dato. Senza di loro, non so come avrei affrontato questa situazione così difficile”.