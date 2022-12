Nella casa del GF Vip 7, la scorsa notte Sarah Altobello ha avuto un malore e ha fatto preoccupare i suoi coinquilini e il pubblico a casa. Dopo la diretta del andata in onda ieri sera, 10 dicembre 2022, la gieffina dopo essersi messa a nel letto si è messa a urlare chiedendo disperatamente l’aiuto di Alberto De Pisis.

Alberto De Pisis che dormiva nel letto accanto, ha sentito la richiesta di aiuto di Sarah Altobello che, con le lacrime e le urla di dolore spiegava: “Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato. Chiama qualcuno”, ha urlato Sarah tra le lacrime per il troppo dolore. Un malessere, quello di Sarah, che pare abbia accusato anche nei giorni precedenti, detto da Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Sta male, fate presto”. GF Vip 7, i medici nella Casa: urla di dolore nella notte





Sarah Altobello malore al GF Vip 7, ha avuto i calcoli renali

Oriana Marzoli ha spiegato ai coinquilini: “Le fa male un muscolo. Stanno tutti in camera da lei, le faceva male già ieri. Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione. Tutti che la abbracciano, ha chiesto l’antidolorifico. Sta piangendo per la situazione secondo me, già lo aveva questo dolore”, ha detto parlando del malore di Sara Altobello.

Sui social, i fan preoccupatissimi hanno cercato di spiegare cosa è successo. In molti hanno pensato che il malore avvertito da Sara Altobello potesse essere uno strappo a un fianco: “Sarah aveva accusato dolori già da giorni, sicuramente avrà fatto un movimento brusco che le ha incrinato la costola. Fa un dolore allucinante”. Ora è Oriana a spiegare il motivo del malore di Sarah Altobello.

Oriana svela che Sarah Altobello ha avuto i calcoli. Ecco perché stanotte è stata male pic.twitter.com/NlfJOGXC1Z — disagiotv (@disagio_tv) December 11, 2022

“Voi siete andati a dormire tardi. Io sono andato a letto dopo che è arrivato il medico per Sarah. E lì (nell’orologio del forno ndr) c’era scritto che erano le 06:30”, ha commentato Luca Onestini. Nikita ha quindi chiesto il motivo del malore di Sarah Altobello: “Ma cosa è successo e perché è stata così male?”. Oriana Marzoli ha quindi svelato che il malore di Sarah Altobello è stato causato dai calcoli renali: “Ha avuto un dolore forte qua (al fianco). Dicevano che sono calcoli. Le hanno dato delle gocce”.