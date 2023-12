Grande Fratello, la puntata del 4 dicembre 2023 è stata intensa per molti inquilini. Anche per Massimiliano Varrese ma non solo. Alex Schwazer ha deciso di seguire la moglie e i figli e quindi interrompere la sua esperienza nella Casa, Mirko è stato messo “sotto torchio” per la situazione che si è venuta a creare in Casa dopo l’ingresso di Greta, Beatrice ha avuto un piccolo crollo e rivelato di essere sul punto di abbandonare per tornare a viversi la sua quotidianità con i figli. E poi come sempre nomination, preferiti, immuni e concorrenti a rischio eliminazione sabato.

Ma tornando a Massimiliano Varrese, non è la prima volta che Alfonso Signorini lo lascia a bocca aperta in diretta. Ed è successo anche lunedì sera, quando a un certo punto della serata si è trovato da solo, in salone, ma collegato con lo studio del GF e col conduttore che continuava a ripetergli che non si poteva nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

GF, choc e sorpresa inaspettata per Massimiliano Varrese

Il pubblico più informato già sapeva, ma l’attore proprio non poteva arrivarci che a varcare la porta rossa sarebbe stata Monia La Ferrera, modella e mamma single siciliana che in passato ha avuto una relazione con Massimiliano Varrese. I due si sono incontrati in aeroporto e da quel momento tra loro è nato l’amore. Hanno anche vissuto insieme per qualche mese. Poi è finita e non si sono più visti in questi ultimi 13 anni.

“Ci sono voluti il Grande Fratello e il destino per farci incontrare di nuovo. Sono agitatissima. Non ci siamo mai più visti né sentiti. Però in questi anni abbiamo vissuto 50 vite, siamo diventati genitori, siamo diventati grandi, siamo persone migliori. Sono orgogliosa di te. Sono contenta di vivere questa esperienza con te”, le parole della nuova arrivata di fronte a Massimiliano Varrese.

L’espressione di lui ha detto tutto, ma ha subito abbracciato felice la sua ex fiamma e oggi nuova concorrente del GF. “Siete malefici – ha detto Massimiliano Varrese -. Non sei cambiata di una virgola, sei bellissima. Non me lo aspettavo, te lo giuro. Siete delle brutte persone. Tutto molto strano. Lei era piccola ma con dei valori bellissimi. Io l’ho seguita nel tempo però voi siete malefici. Ci siamo sentiti prima che io entrassi nella casa”.