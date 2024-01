Nuova puntata di Affari Tuoi con una nuova concorrente pronta ad affrontare il viaggio virtuale nelle regioni italiane per provare a vincere 300mila euro. In gara nella puntata andata in onda martedì 16 dicembre la concorrente della Sardegna, precisamente Alghero, in provincia di Sassari, Marisa Carboni, accompagnata dal marito David.

Il viaggio nelle regioni di Marisa e David inizia benissimo, perché i primi tiri sono tutti fortunati e i due riescono a trovare tutti pacchi blu. Dopo i primi sei tiri molto fortunati la prima offerta del Dottore è di 38mila euro. Tanti soldi dice Marisa ad Amadeus, ma la concorrente si è iscritta ad Affari tuoi per giocare quindi rifiuta l’offerta del dottore, lo ringrazia e va avanti con altre tre chiamate che si rivelano super fortunate.

Affari Tuoi, i concorrenti della Sardegna vincono 100mila euro

A questo punto l’offerta del dottore è il cambio pacco, che non convince Marisa e il marito David. I due decidono di proseguire con il pacco che gli ha affidato la sorte e vanno avanti con il gioco. I concorrenti vanno avanti con altri tre tiri e questa volta trovano il pacco da 300mila euro. La nuova offerta è di 38mila euro, ma Marisa e David rifiutano e vanno avanti ancora con un solo tiro, con cui fortunatamente vanno via i 50 euro.

Il Dottore offre ancora una volta il cambio pacco, ma i concorrenti proseguono aprendo due pacchi con cui vanno via i 10mila euro e 200 euro. Finale con 4 rossi e un solo blu da 20 euro. L’ultima offerta del Dottore è di 42mila euro per un solo tiro. Marisa decide di proseguire e nel pacco numero 5 i due trovano i 20mila euro, poi ancora i 20 euro. Il Dottore a questo punto propone 100mila euro e incredibilmente i concorrenti rifiutano e vanno fino in fondo. “Mai nessuno ha tritato un assegno così pesante”, ha detto Amadeus.

Marisa e il marito trovano i 200mila euro, quindi restano con i pacchi da 75mila e 100mila. L’ultima offerta della serata è ancora una volta il cambio pacco ma i due decidono di proseguire con il loro pacco e la sorte li premia. I concorrenti della Sardegna in una fantastica serata portano a casa ben 100mila euro.