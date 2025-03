La rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes continua ad accendere gli animi nella casa del Grande Fratello. Da quando è tornata insieme a Lorenzo Spolverato, l’ex velina ha ritrovato la sua verve e non ha perso occasione per lanciare frecciate alla modella brasiliana, mettendo in dubbio la sincerità del suo rapporto con Javier Martinez.

Senza troppi giri di parole, Shaila ha espresso il suo parere su Javier, convinta che il pallavolista argentino sia manipolato da Helena: “Lui non riesce ad avere il coraggio di ammettere di essere percu**to dalla sua donna”. Secondo la ballerina, Javier non si renderebbe conto di essere innamorato di una vera e propria stratega, pronta a tutto per arrivare in finale: “Lui si è innamorato di una stratega… Helena sta combattendo per arrivare al suo traguardo, che è la vittoria. Lei vuole la vittoria e usa il ‘piccione’ (il fidanzato Javier). Gioca e gode perché attraverso lui riesce ad avere tutto ciò che desidera”.

GF, Shaila all’attacco di Helena: “Javier…”

Le parole di Shaila non si sono fermate qui. Convinta che Javier non abbia capito le reali intenzioni di Helena, lo ha addirittura definito “un fesso”, sottolineando come il suo atteggiamento possa facilitare il percorso della modella nel gioco: “Lui dorme, non capisce… Si è pure innamorato quel fesso… Non vede la verità dei fatti… In questo modo Helena riuscirà ad arrivare al suo obiettivo”.

Secondo Shaila, l’unica speranza di invertire la rotta sarebbe un’improvvisa presa di coscienza da parte di Javier: “Se aprisse gli occhi, forse potrebbe riuscire a rovinare i piani della modella brasiliana. Lei rimarrà appesa come un pappagallo…”.

Le dichiarazioni di Shaila non sono passate inosservate nemmeno sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi sostiene la sua opinione e chi la critica duramente. Molti utenti, infatti, hanno suggerito che l’ex velina farebbe meglio a concentrarsi sulla sua relazione con Lorenzo, visto che ha deciso di dargli una seconda possibilità nonostante le critiche ricevute: “La figura di m… che questa donna farà quando uscirà da lì… È lo zimbello delle relazioni tossiche e parla pure”, si legge in alcuni commenti.

Tra frecciate, strategie e alleanze, il Grande Fratello continua a essere terreno fertile per scontri e polemiche. Resta da vedere se Javier aprirà davvero gli occhi o se Helena riuscirà a portare avanti la sua strategia fino alla fine.