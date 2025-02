L’ultima puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 24 febbraio, è stata sorprendente: eliminazione di Iago e Jessica prima finalista donna della casa hanno mandato in tilt il pubblico, ma come sempre anche il post puntata non è stato da meno. Parliamo del ritorno del famoso triangolo Helena, Javier e Zeudi. Proprio quest’ultima è stata protagonista di diversi blocchi non sempre tutti positivi.

Ma ha aspettato la fine della diretta e soprattutto approfittato della momentanea assenza di Helena per lasciarsi andare a un confronto con Javier. La modella era in confessionale e lei ha ammesso che il pallavolista, in un certo momento, le “piaceva tantissimo”. Seduta al tavolo e sola con Javier, Zeudi ha iniziato a parlare del programma, delle dinamiche e dei loro trascorsi.

GF, Helena becca Zeudi a confidarsi con Javier

Non c’è bisogno di specificare che ad oggi Helena e Javier sono una coppia ma quando la modella era fuori dai giochi, Zeudi ha avuto un breve flirt con lui. E dopo aver ammesso che gli “piaceva tantissimo” si è lanciata in un: “Non so se poteva nascere un amore immenso […]”.

Già questo ha fatto mormorare il pubblico social, diviso tra i fan di Zeudi e chi l’accusa di fare sole strategie. Ma a un certo punto si è materializzata Helena. Come ha reagito alla vista della chiacchierata a due tra Javier e Zeudi? Una volta uscita dal confessionale, non è riuscita a nascondere il suo disappunto.

Perché #Helena SA che tu l’hai presa per il qlo solo per farti il fandom!!! Falsa, ipocrita!!! Vai a raccontarla alle tue zeucose ossessionate!!! Ma fuori dal Gf capirai come sei messa!!! #Heleners #Helevier #GrandeFratello pic.twitter.com/eZoXkZFprE — Patricia Moreno (@Patri27102022) February 25, 2025

Zeudi: '…qui nessuno puo mettere bocca sul vostro sentire.'

Peccato che è quello che fa col suo gruppo da giorni… io sul serio, boh.🤣 #GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/qHlTimsriT — Violett926 (@violett926) February 25, 2025

“Inizio a essere un po’ gelosa, prendo cura di quello che è mio perché c’è tanta gente che racconta un sacco di storielle. Poteva parlare con te, con noi due e aprirsi. Cos’è che ti ha detto che non potevo esserci anche io?”, ha detto a Javier dopo averli bruscamente interrotti come mostra il video qua sopra. Non sa ancora del “mi piacevi tantissimo” ma sembra davvero avere i nervi molto tesi per questa situazione.