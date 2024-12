Mercoledì 4 dicembre, durante la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha introdotto il nuovo concorrente, Alec Magni Baraldi, proveniente dall’Emilia Romagna. Il conduttore ha subito fatto notare una caratteristica particolare del giovane: la sua incredibile somiglianza con lui. Stefano De Martino, con il suo solito tono scherzoso, ha invitato gli spettatori a concentrarsi su Alec, aggiungendo che il ragazzo potrebbe essere la sua versione “più giovane, più bella e più cool”, quasi un suo “stuntman”.

Il confronto tra Alec e Stefano non è passato inosservato nemmeno ai fan del programma, che hanno subito iniziato a commentare la somiglianza sui social. Stefano De Martino, parlando con il regista Mignucci, ha scherzato dicendo: “Mignucci, fammi un favore, zooma un po’ su Alec. Vi ricorda qualcuno? È praticamente la mia versione aggiornata!”.

Affari Tuoi, c’è il sosia di Stefano De Martino

E in effetti, molti utenti hanno trovato che il giovane concorrente sia una copia più giovane e affascinante di Stefano De Martino, tanto che alcuni hanno persino scritto che Alec sarebbe “più bello” del conduttore, cosa fatta notare proprio da Stefano De Martino.

Alec Magni Baraldi è originario di Castelvetro di Modena ed è nato il 11 settembre 2000. Oltre ad essere un atleta di alto livello, ha ottenuto numerosi premi in atletica, tra cui medaglie d’argento e bronzo nella staffetta 4×400 in diverse competizioni, tra cui i Campionati Universitari Italiani e i Campionati di Società Regionali.

La sua carriera sportiva non si limita all’atletica, in quanto è anche appassionato di football americano. Alec è laureato in Scienze Biologiche e condivide un legame solido con la sua fidanzata, Lisa Gurrisi. Il suo profilo Instagram, @Alec_Magni_Baraldi, conta già oltre 2.000 follower, un numero destinato a crescere grazie alla sua recente partecipazione a Affari Tuoi.

Oltre allo sport, Alec è un grande appassionato di viaggi, moto e fotografia, passioni che condivide spesso con i suoi follower sui social. La sua figura di atleta e giovane intraprendente ha suscitato un interesse crescente, e ora, grazie alla sua somiglianza con De Martino, non è solo il suo talento a far parlare di lui, ma anche il suo aspetto fisico che lo ha reso una nuova icona nel panorama televisivo.