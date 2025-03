Al Grande Fratello ci si sta preparando in vista dell’attesissima finale di lunedì 31 marzo. Nelle scorse ore Lorenzo, Chiara e Zeudi si sono soffermati sulle altre concorrenti rimaste. Infatti, erano sparite momentaneamente dalla casa Helena, Mariavittoria e Jessica ed è stato proprio il modello a riferire che fossero andate in confessionale.

A quel punto è stata Chiara ad intervenire e a puntare l’attezione su quanto stava accadendo al Grande Fratello. Helena, Mariavittoria e Jessica sono state messe nel mirino dalla Cainelli e da Zeudi, le quali hanno ipotizzato la motivazione che le aveva spinte a recarsi all’interno del confessionale.

Grande Fratello: Helena, Mariavittoria e Jessica in confessionale. Cosa si è saputo

Chiara e Jessica hanno chiesto spiegazioni a Lorenzo su dove fossero finite Helena, Mariavittoria e Jessica. Spolverato ha quindi esclamato: “Le hanno chiamate tutte e tre in confessionale“. E le amiche del modello sono arrivate ad una triste conclusione su ciò che potessero fare con gli autori.

Chiara ha quindi affermato: “Spettegolano, staranno spettegolando“. Pronta anche la replica di Zeudi: “Prepariamoci per lunedì“. Dunque, sono state criticate duramente Helena, MaVi e Jessica e questo significa che non dovrebbe esserci una sorta di tregua nemmeno in vista degli ultimi giorni che precedono la finale.

il coraggio di dire questo quando loro sono le prime a farlo, ma poi sapessero che gli argomenti di tutte e 3 erano: fidanzati, dario, figli, sorelle, gravidanze e osvaldo l’uccellino… 😭 pic.twitter.com/ya296lC2AX — capishi? (@cili_e_gina) March 27, 2025

Vedremo nelle prossime ore se ci saranno dei confronti e chissà se scoppieranno pure litigi in questi ultimi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia.