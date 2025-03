Caos al Grande Fratello durante la puntata del 3 marzo. Mattia Fumagalli si è reso protagonista di un gesto inaspettato, che non è stato inquadrato dalle telecamere. Una situazione impensabile per lui, che non è riuscito a controllare il suo stato emotivo dopo aver appreso la notizia peggiore direttamente da Alfonso Signorini.

Secondo i rumor intorno al Grande Fratello, Mattia è scoppiato a piangere in modo improvviso. Le lacrime gli sono uscite copiose e nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe accaduto nel corso dell’appuntamento su Canale 5.

Grande Fratello, perché Mattia è scoppiato in lacrime

L’influencer Deianira Marzano è stata molto chiara nella sua Instagram story. Infatti, parlando di Mattia, ha fatto sapere che avrebbe avuto un crollo emotivo. Non ce l’ha proprio fatta a reggere quella situazione spiacevole e inevitabilmente le lacrime lo hanno travolto.

Mattia è stato il secondo eliminato della serata dopo Maria Teresa Ruta, quindi avrebbe avuto una reazione improvvisa stando alla Marzano: “No vabbè, ma lui dicono che dopo l’uscita si è messo a piangere. Ma tutto a posto? Io avrei festeggiato!”. Non avrebbe quindi accettato l’addio, che lo ha estromesso definitivamente dal gioco.

Ma Mattia non ha poi potuto fare altro che prendere atto della decisione del pubblico e abbandonare il reality, che sicuramente gli ha dato una bella spinta.