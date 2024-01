Si era già “assentata” per poi rientrare nella casa del Grande Fratello. Adesso Beatrice Luzzi è uscita di nuovo perché il padre Paolo, 86 anni, a cui lei aveva voluto stare accanto quando era stato ricoverato per un intervento chirurgico a dicembre, è morto. A fine dicembre, quando era rientrata in casa, aveva detto: “Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa e vi ho lasciato un vetro rotto. Vi sarete preoccupati. Per fortuna è andato tutto bene. Lui mi ha spinta a venire qua, come mia mamma e mia sorella”.

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, il Grande Fratello ha annullato il televoto per lunedì 8 gennaio, giorno della prossima puntata. “A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il Televoto, che vedeva coinvolti Sonia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramise sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel comunicato del reality show.

Leggi anche: “Vi dobbiamo dire una cosa su Beatrice”. Arriva l’annuncio ufficiale, fiumi di lacrime al Grande Fratello (VIDEO)





Beatrice fuori dal Grande Fratello, Marco Maddaloni si arrabbia con gli inquilini

Sul web gli utenti hanno subito segnalato un comportamento a dir poco imbarazzante da parte di alcuni coinquilini di Beatrice, in particolare Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Dopo essere stati avvisati dagli autori dell’uscita dell’attrice a causa della morte del padre, alcuni concorrenti non hanno mostrato alcun tatto e, anzi, si sono lanciati in canti, richieste di musica e balletti.

Anche alcuni concorrenti si sono infastiditi e infuriati. Sergio si è detto sconvolto dal comportamento di Giuseppe, che addirittura si è messo a ballare e ‘limonare’ con una statua dello schiaccianoci natalizio, e Rosanna e Fiordaliso hanno chiesto agli altri di non esagerare. Anche Marco Maddaloni è stato particolarmente critico verso gli altri.

Mentre si trovavano a tavola, i concorrenti hanno iniziato a ridere, gridare e cantare “Tanti auguri” in coro per la madre di Greta. Visibilmente infastidito, Marco Maddaloni ha commentato: “Non è che potevamo evitare?“.

Qualcuno gli ha risposto: “Anche secondo me“. A questo punto il coro riparte ad alta voce scatenando una reazione più dura dello sportivo: “Dai, ragazzi, non cantate però“. Sui social i commenti di chi ha assistito alla scena: “Marco schifato dal cantare e dal fischiare di Paolo…ha detto bene potevano evitare…e non ha cantato nemmeno la seconda volta”, “Come cambia proprio faccia mentre sente che quelli vogliono fare la canzoncina… Bravo. Bastava poco, eh? Ma quelli proprio non ci arrivano a capire LE BASI del comportamento civile”.