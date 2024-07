Non mancano le polemiche su Temptation Island 2024, che nella serata del 4 luglio sarà protagonista di nuovo su Canale 5 con la seconda puntata. Una coppia non si starebbe comportando in maniera adeguata e avrebbe violato il regolamento del reality show. Questo almeno stando a quanto riferito da qualcuno che è stato testimone diretto dell’avvenimento.

Infatti, Temptation Island è attualmente in corso ma le registrazioni sono già state effettuate nelle scorse settimane. Ed ecco che su una coppia è arrivata una segnalazione in riferimento ad una presunta irregolarità. Infatti, potrebbe aver violato il regolamento e ora non sappiamo se saranno presi dei provvedimenti particolari nei confronti dei due.

Temptation Island, una coppia potrebbe aver violato il regolamento

Un colpo di scena potrebbe coinvolgere Temptation Island, soprattutto se questa voce sulla coppia in questione dovesse trovare conferma. Se hanno violato il regolamento potrebbero finire nei guai, anche se la trasmissione è ormai stata registrata. Ma i due fidanzati avrebbero fatto una sorta di spoiler, che non è consentito dal programma Mediaset.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Christian e Ludovica di Temptation: “Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Ludovica e Christian di Temptation Island) ed erano tranquilli e spensierati insieme ad un bar. Ma non dovrebbero ‘nascondersi’ fino alla fine del programma? Anonimo per favore”. Infatti, così facendo avrebbero fatto capire che sarebbero usciti insieme dalla trasmissione.

Comunque nella puntata del 4 luglio già cominceremo a capire qualcosa in più sull’evolversi dei rapporti. Anche perché nei giorni scorsi si è vociferato che ci sarebbero stati diversi tradimenti.