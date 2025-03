C’è chi conquista una poltrona… e chi ruba il cuore. È il caso di Nunzio Laudadio, concorrente della nuova edizione di The Voice Senior, che con la sua voce, il suo fascino e la sua energia ha infiammato non solo i coach ma anche il pubblico in studio. E no, non è una metafora: una spettatrice si è letteralmente alzata in piedi urlando “Nunzio, scegli me!”, creando un siparietto esilarante che ha fermato lo show per qualche minuto.

Tutto è iniziato come da copione: Nunzio, originario di Noicattaro, in provincia di Bari, si presenta sul palco con il sorriso e una storia che sa di coraggio e passione. Anni fa, infatti, ha abbandonato un sicuro lavoro da geometra per inseguire il sogno di vivere di musica. Scommessa vinta: oggi, insieme ai fratelli, ha trasformato quella passione in una carriera. “Sono l’uomo più felice del mondo – ha detto a Antonella Clerici – perché faccio quello che amo ogni giorno”.

The Voice Senior, urla dal pubblico per Nunzio

Poi via con l’esibizione, sulle note di “Bimba se sapessi” di Sergio Caputo. Una performance elegante e piena di swing che ha convinto subito Gigi D’Alessio e Clementino, che si sono voltati con entusiasmo. Più tiepide invece le reazioni di Arisa e Loredana Bertè, rimaste sedute, forse ancora indecise.

Ma la vera sorpresa arriva nel momento della scelta del coach. Proprio mentre Nunzio riflette su quale squadra unirsi, dal pubblico si leva un grido imprevisto: “Nunzio, scegli me!”. Tutti si voltano, ridono, e la regia inquadra la signora, visibilmente colpita dal cantante. Gigi e Clementino non riescono a trattenere lo stupore, mentre in studio scoppia l’ilarità. Il cantante non si scompone e risponde con galanteria: “Amore, ho già la mia dolce metà, Daniela. Mi dispiace, sono già occupato!”. Un momento divertente, ma anche tenero, che ha regalato al pubblico una delle scene più simpatiche della serata.

Una sorpresa piacevole: Nunzio crea un rap originale in dialetto nojano.#TheVoiceSenior pic.twitter.com/hY4EhKyFUh — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 28, 2025

Non è finita qui. Un altro momento esilarante si è consumato poco prima, quando è emersa l’età reale di Nunzio. A detta di tutti, impossibile che avesse 65 anni: “Ma sei stato in frigo fino a oggi?”, ha scherzato Arisa. Anche Gigi e Loredana hanno voluto vederci chiaro: “Dobbiamo vedere il documento!”. Alla fine, età confermata: 65 anni portati con ironia e una forma invidiabile. E alla fine, tra coach in pressing e fan improvvisate, Nunzio ha fatto la sua scelta: entrerà a far parte del team Gigi D’Alessio, che ha riconosciuto subito in lui un’anima affine.