Momenti esilaranti a Caduta Libera grazie a un siparietto messo in scena dal conduttore Gerry Scotti. Non è passata inosservata la frase pronunciata dal conduttore, storico e amatissimo volto di Mediaset, durante una delle sfide del quiz in onda su Canale 5. In ogni puntata di Caduta Libera un concorrente è al centro di una pedana, sopra una botola pronta ad aprirsi e a risucchiarlo alla prima risposta sbagliata. Dieci sfidanti lo circondano, posizionati su dieci botole uguali.

Ogni volta il campione sceglie un avversario da sfidare a colpi di duelli e domande fatte da Gerry Scotti completando una o più parole, di cui vengono visualizzate solo alcune lettere, proprio come quando si gioca al cruciverba. Duello dopo duello, il concorrente nella botola centrale deve riuscire a eliminare tutti suoi sfidanti e il vincitore di puntata, oltre ad aggiudicarsi il diritto di tornare nella puntata successiva, affronta anche il gioco finale de “I dieci passi”, ovvero 10 domande che permettono al concorrente di portare a casa fino a 300mila euro.

Gerry Scotti, a Caduta Libera la frecciatina su Terra Amara

Durante la puntata andata in onda martedì 14 novembre, è andata in scena un siparietto che ha fatto divertire il pubblico a casa. Gerry Scotti era intento a fare le domande della sfida a due, quella stile cruciverba, quando ha fatto la domanda: “La serie turca di grande successo in onda tutti i pomeriggi su Canale 5“. Dopo aver fatto la domanda, Gerry Scotti ha girato gli occhi al cielo e ha commentato: “Tutti i giorni su Canale5 ci dobbiamo beccare STA ROBA“.

Proprio la frase ‘sta roba’ ha fatto sorridere non solo lo stesso Gerry, ma anche la concorrente che in quel momento si trovava in gara. E sui social non sono mancati i commenti esilaranti: GERRY SCOTTI CHOC a #CadutaLibera: “Tutti i giorni su Canale5 ci dobbiamo beccare STA ROBA” con le emoji delle risate. Ma tra i commenti ci sono anche i commenti di chi, evidentemente, guarda Terra Amara: “Vergogna”, “A lui piacerebbe molto fare gli ascolti di terra amara”, si legge sui social.

E ancora “Ha pure preso il posto dei suoi speciali flop in prima serata raddoppiando gli ascolti”, ha scritto qualcuno facendo riferimento al cambio di programmazione Mediaset che per la domenica in prima serata ha cancellato proprio lo show di Gerry Scotti in favore della serie turca. Il Biscione ha infatti deciso di dare la prima serata della domenica a Terra Amara per cercare di contrastare la concorrenza di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Canale Nove.