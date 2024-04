Antonella Clerici è stata protagonista nella serata del 5 aprile con la finale di The Voice Senior, vinta da Diana Puddu del team di Gigi D’Alessio. Poche ore dopo la puntata è arrivata una comunicazione importantissima per la conduttrice, che non può che esserne soddisfatta. E con lei a festeggiare è l’intera squadra della Rai, che non poteva chiedere di più.

Infatti, Antonella Clerici si è confermata ancora una volta una presentatrice di altissimo livello. Ormai è un punto di riferimento imprescindibile della tv pubblica e il programma The Voice Senior rappresenta un grande appuntamento. Andiamo a vedere insieme cosa ha saputo nella giornata di sabato 6 aprile e perché c’è così tanta gioia tra i vertici di viale Mazzini.

Antonella Clerici, la notizia più bella dopo la finale di The Voice Senior

Ad Antonella Clerici è stata data una notizia straordinaria per quanto concerne gli ascolti tv di The Voice Senior. La finale è stata molto seguita dal pubblico, che ha atteso con grande trepidazione l’annuncio del vincitore. E i numeri che sono stati sviscerati sono veramente meravigliosi, mentre la concorrenza non può essere assolutamente felice allo stesso modo.

La finale di The Voice Senior è stata vista da una media di 3 milioni e 679mila telespettatori e ha collezionato il 23,5% di share. Niente da fare per la miniserie tv di Canale 5, Se potessi dirti addio, che si è fermata a 2 milioni e 906mila telespettatori con share del 16,7%. Una grande gioia per Antonella Clerici, che ha condiviso questa notizia anche nelle Instagram stories.

Sicuramente non ci saranno dubbi per una riconferma di The Voice Senior, che dovrebbe andare in onda anche l’anno prossimo con Antonella Clerici super confermata al timone.