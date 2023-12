Prodotto da Aaron Dessner della rock band The National, ll 29 settembre è uscito Autumn Variations, il nuovo album di Ed Sheeran. L’album è uscito a soli quattro mesi di distanza da – (Subtract): “Lo scorso autunno ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita”, aveva racconta il cantautore britannico. Dopo il caldo dell’estate tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso”.

Autumn Variations sono le variazioni dell’autunno, quando l’estate finisce e rimane quel senso di malinconia che ti fa diventare introspettivo. Le variazioni sono le storie dei suoi amici. “Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar che ha composto Enigma Variations, in cui ciascuna delle quattordici composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici”.

Samuele Barbetta di Amici 20 protagonista del video di Ed Sheeran

Tra i brani del nuovo album dell’artista britannico c’è Plastic bag, pezzo che esplora temi di solitudine, fuga e desiderio di connessione di fronte al dolore emotivo. La canzone approfondisce le lotte e il tormento interiore del cantante, che trova conforto in distrazioni temporanee ed esperienze artificiali per intorpidire i propri sentimenti. Il video del brano è uscito in queste ore e gli appassionati di Amici hanno fatto una bellissima scoperta.

Il protagonista del video di Plastic bag è una vecchia conoscenza del talent firmato da Maria De Filippi. Si tratta di Samuele Barbetta, allievo della scuola di Canale 5 nel 2020, edizione vinta da Giulia Stabile. Il giovane è stato il primo ballerino nella storia di Amici di Maria De Filippi a creare le proprie coreografie e da allora non si è più fermato. È diventato direttore artistico, oltre che coreografo e interprete di diversi spettacoli teatrali e, grazie alla sua bravura e professionalità, è stato chiamato da Ed Sheeran come protagonista del video del brano Plastic bag.



“Essere protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran @teddysphotos è abbastanza irrealizzabile in questo momento, ma è successo la prima cosa che mi viene in mente da dire è -“andate vederlo!”- perché il risultato finale è davvero incredibile! Il videoclip è una commistione perfetta di molte discipline artistiche che si sono congiunte alla perfezione (scrittura, regia, costume, hair e make up, nail, fotografia, montaggio ed editing), ho conosciuto i migliori quel giorno!”, ha scritto l‘ex alunno di Amici in un post su Instagram. Tantissimi i commenti, tra questi anche quelli degli ex allievi Giulia Stabile, AkaSeven, Alessandro Cavallo, Carola Puddu, Rosa Di Grazia, Matina Miliddi e tanti altri.