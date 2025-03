Il pubblico del Grande Fratello è ormai abituato a colpi di scena su colpi di scena ma dopo quanto accaduto in questi giorni tra Shaila e Lorenzo non si aspettava di vedere quella scena in giardino che, nemmeno a dirlo, è stata commentatissima. Ricordiamo che lei lo aveva mollato ma stavolta definitivamente anche lunedì scorso definendolo “sol un giocatore”. E poi “Lorenzo è un incoerente e una me…”, “Questo non è amore ma egoismo”.

Shaila ha detto più volte di aver idealizzato Lorenzo e anche che ‘per colpa di questa relazione’ non si era guadagnata un meritato posto in finale. Ma dopo lo scontro fortissimo, le accuse reciproche e i rispettivi crolli anche in lacrime, sono di nuovo finiti l’uno tra le braccia dell’altra e dato spettacolo in giardino con baci più che passionali.

GF, colpo di scena Shaila e Lorenzo

Si sono ritrovati da soli in giardino e questa volta la ballerina ha confessato al modello di non poter mentire a se stessa né a lui perché l’amore che prova nei suoi confronti è vero e sincero: “Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati”.

Anche Lorenzo, dal canto suo, è tornato in modalità love: “Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato”. A quel punto, tra lacrime e singhiozzi si sono abbracciati e abbandonati alla passione.

SE QUESTO NON È UN GRANDE AMORE SIETE CIECHI

UN GRAZIE INFINITO VA ALL'AMICO SPECIALE DI GIGLIO

IL MEGLIO DI KI SI PROCLAMA AMICHE

NON È FINITO NIENTE TRA LORO ❤️🌞#shailenzo pic.twitter.com/Lz7NdAqUXt — shaila&lollo❤️ (@animapura25) March 19, 2025

Inutile aggiungere che tutti gli spettatori sintonizzati su Mediaset Extra si sono immediatamente riversati sul social X per commentare la scena che ha dell’incredibile se consideriamo che fino a poche ore prima non si rivolgevano la parola. “Ma cosa stiamo vedendo?”, “Si stanno sbranando”, “Che imbarazzo, aiuto”, “Livello recitazione Forum”, “Ripetiamo tutti insieme: domani c’è la puntata”. Ma ovviamente questo riavvicinamento ha scatenato anche gli Shailenzo, al settimo cielo di rivederli insieme.