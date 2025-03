Grande Fratello, pomeriggio di tensione nella Casa. Helena se l’è presa con Giglio. Così mentre polemiche sono fioccate su Javier, accusato di essere in combutta con Lorenzo. “Ma Javier non aveva lasciato Helena per mezza clip con Lorenzo? Adesso ride allegramente con lui, strategia”, si legge sui social. E ancora: “Questi pur di arrivare in finale si venderebbero la casa”, “Imbarazzante”.

“Anche Helena è a disagio vedendoli”, “Due esempi di uomini da cui fuggire a gambe levate”, “Sono proprio squallidi”, “Fanno ridere”, “Il paradosso”, “Incommentabili”, “Due clown”, “Sono semplicemente due giocatori”. Helena non sembra avergli dato troppo peso.





Grande Fratello, Helena contro Giglio: “è un arrogante”

Helena ha usato ancora una volta parole forti contro Giglio, a Javier ha detto: “Il tuo amico è un arrogante. Da quando sono qui per lui non va mai bene niente”. Secondo Helena Giglio ce l’avrebbe con lui dal primo minuto. Che non ci sia simpatia, del resto, è cosa nota. Eppure nelle ore scorse qualcosa sembrava essere cambiato: “Fino a un mese fa sarei stato contento se tu uscissi, però devo dire che ultimamente sei cambiata tanto”.

“Ho notato molto questa cosa in te. Da quando c’è stato questo avvicinamento con Javi ho notato una tua crescita a livello personale”. Helena gli ha risposto così: “Forse mi hai vista innamorata, anche perchè una persona non può cambiare dal giorno alla notte”.

H: “il tuo amico è un po’ arrogante

Dramma! Dramma di qua, dramma di qua, io devo gestire tutto” 🤣 #helevier #grandefratello pic.twitter.com/wknq1iOb5m — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ ✨ (@SenzaSenso___) March 19, 2025

Giglio ha precisato ancora: “Sei cambiata a livello di ragionamento perchè hai al fianco una persona come Javi che la pensa molto come me e ti sta insegnando tante cose. Vedo che tu hai voglia di capire e ti fidi di lui, sei cambiata”.