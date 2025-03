Dopo aver salutato per l’ultima volta sua madre Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro ha fatto il suo ritorno a Forum nella puntata andata in onda venerdì 7 marzo su Canale 5. Ad accoglierlo, con calore e affetto, è stata la conduttrice Barbara Palombelli, che ha voluto rendere omaggio all’attrice scomparsa e sottolineare il valore del legame tra Eleonora e i suoi figli.

Non appena Paolo ha varcato la soglia dello studio, la Palombelli lo ha stretto in un abbraccio sentito, ricordando la Giorgi come un esempio per tutti. Il giovane conduttore, con grande compostezza, ha ringraziato calorosamente il pubblico e tutte le persone che hanno rivolto un pensiero alla madre nei giorni difficili della sua malattia e dopo la sua scomparsa.

Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro torna a Forum

“La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, per me è Paolino. Oggi torna a Forum e sarà con noi”, ha dichiarato la giornalista con tono affettuoso. Un ringraziamento sincero è arrivato dallo stesso Paolo: “Grazie a te, al pubblico e a tutti quanti, di cuore”. La Palombelli ha poi chiuso il momento di ricordo con parole semplici ma significative: “Grazie a te e ad Andrea (Rizzoli, l’altro figlio). E a Eleonora per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”.

Ciò che ha colpito di questo ritorno in televisione è stato il tono rispettoso e composto con cui è stato affrontato il lutto. Nessuna esagerazione emotiva, nessuna scena strappalacrime, nessuna spettacolarizzazione del dolore. Paolo Ciavarro e Barbara Palombelli hanno dimostrato che si può affrontare un momento di grande sofferenza con estrema dignità, senza scadere nei cliché della “tv del dolore”.

Questo atteggiamento è stato particolarmente apprezzato, soprattutto considerando che Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi, ha sempre manifestato una certa avversione verso la retorica mediatica legata ai lutti familiari. Forum ha quindi rappresentato uno spazio di condivisione rispettoso, dove il dolore è stato affrontato con sobrietà.

Nei giorni precedenti alla morte di Eleonora Giorgi, una frase pronunciata dalla Palombelli in trasmissione aveva suscitato qualche polemica sui social. Durante una puntata di Forum, la giornalista, consapevole delle gravi condizioni dell’attrice, aveva salutato la Giorgi con le parole: “ci sta lasciando”. Alcuni telespettatori hanno trovato l’espressione poco opportuna e priva di tatto, scatenando un piccolo dibattito online.

Tuttavia, le critiche sono apparse pretestuose, considerando che sia Paolo Ciavarro che Andrea Rizzoli avevano già parlato apertamente della situazione, sottolineando come solo un miracolo avrebbe potuto salvare la loro madre. La frase della Palombelli, seppur diretta, non aveva alcuna intenzione irrispettosa, ma rifletteva semplicemente la realtà dei fatti. Il ritorno di Paolo Ciavarro a Forum ha rappresentato un momento di ripresa e di ricordo, senza eccessi ma con tanta umanità. L’affetto mostrato da Barbara Palombelli e dal pubblico è stato il segno di quanto Eleonora Giorgi fosse amata e stimata. E mentre la vita continua, il suo esempio e il suo ricordo resteranno indelebili nei cuori di chi l’ha conosciuta e seguita con affetto.