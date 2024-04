Ha dell’incredibile la notizia venuta fuori nelle scorse ore. Infatti, Vladimir Luxuria deve ancora iniziare la sua nuova esperienza come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, ma sarebbe già a rischio per il futuro. Un’altra collega sarebbe già pronta a subentrarle, generando grande sgomento nei telespettatori per una situazione che sarebbe quasi unica nel suo genere.

Vladimir Luxuria è entusiasta di questa avventura all’Isola dei Famosi, dove sarà assistita dagli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli e dall’inviata Elenoire Casalegno. Ora il giornalista Gabriele Parpiglia ha ipotizzato una novità pazzesca, ma si è anche soffermato sui concorrenti di quest’anno: “L’Isola rischia di vincerla, o comunque arrivare fino alla fine, una outsider come Greta Zuccarello. La conosco bene, era una ballerina di Ciao Darwin”.

Vladimir Luxuria, bomba prima dell’Isola dei Famosi: “Sarà sostituita”

Prima di dire tutto su Vladimir Luxuria, continuando a parlare dell’Isola dei Famosi in generale, Parpiglia a Casa Sdl ha aggiunto: “Scoop sull’Isola? Non ci saranno i raddoppi all’inizio. Sul programma metto un punto interrogativo, partirà l’8 aprile e fa già caldo, le persone escono. Poi c’è Vladimir Luxuria che è un esperimento, Ilary Blasi si portava dietro una forte fanbase sua, con lei già avevi dei numeri che la seguivano a prescindere”.

Ma dopo quasi 10 anni questa potrebbe essere l’ultima edizione da trasmettere su Mediaset, quindi per Luxuria si tratterebbe della prima e unica esperienza da presentatrice. Parpiglia ha svelato: “Secondo me questo è l’ultimo anno dell’Isola dei Famosi in Mediaset, dal prossimo anno tornerà in Rai. Tornerà Simona Ventura com’è giusto che sia, secondo me. Vedremo, vedremo”.

Simona Ventura ha presentato l’Isola dei Famosi dal 2003 al 2011 su Rai2, poi nel 2016 a Canale 5. La conduttrice di Citofonare Rai2 è stata l’anno scorso concorrente de Il cantante mascherato e Ballando con le stelle.