Lunedì 8 aprile parte la nuova edizione dell’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5. Alla guida del reality dei naufraghi ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli, ex Grande Fratello Vip, e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà per la prima volta una donna, Elenoire Casalegno, che ha preso il posto di Alvin, inviato del reality show da cinque anni.

Tra pochi giorni i naufraghi sbarcheranno in Honduras e metteranno alla prova la propria resistenza fisica e psicologica tra fame, intemperie e prove da superare. Il cast è composto da Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Valentina Vezzali, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio.

“Assente al matrimonio dell’anno”. Naufraga in partenza per l’Isola dei Famosi 2024, ma con dispiacere





Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria parla della non transizione

Al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci sarà Vladimir Luxuria, già concorrente (e vincitrice), inviata e opinionista del reality show. “È un programma che amo e che ha migliorato la mia vita” racconta la nuova conduttrice Vladimir Luxuria in esclusiva a “Tv Sorrisi e Canzoni” che dedica al reality show di Canale 5 la copertina. C’è molta curiosità per la conduzione di Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi.

E ovviamente c’è curiosità sulla vita privata della conduttrice, intervistata da poco dal Corriere della Sera, al quale ha svelato il motivo per il quale ha deciso di non completare il percorso di transizione da uomo a donna. Vladimir Luxuria, ex parlamentare con il record delle presenze e 55 proposte di legge, attivista dei diritti ha ancora l’organo maschile e ha deciso di non operarsi per un motivo ben preciso.

“Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene”, ha spiegato Vladimir Luxuria al Corriere della Sera. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha anche spiegato di avere ancora i documenti al maschile: “Nei documenti sono Wladimiro Guadagno. Potrei cambiare, ma non gli ho mai dato importanza: sono una non binaria ante litteram. Però ho combattuto affinché chi volesse, potesse farlo. Problemi con il passaporto? Una volta in Russia, dove Vladimir è come Gennaro a Napoli. E in Israele, perché temevano fossi una spia”.