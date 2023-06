Lutto a Vite al Limite, il noto programma con il dottor Nowzaradan. All’anagrafe Younan Nowzaradan, ma noto a tutti come Dr. Now, segue il drastico percorso di dimagrimento di persone con forti obesità documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell’intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Non sempre la vita dei suoi pazienti cambia in modo positivo: c’è chi abbandona e anche chi non riesce a portare a termine la missione con tutti i rischi che ne derivano.

Ed è questo il caso di Larry Myers Jr.: 48 anni e apparso nella decima stagione di Vite al limite, è morto in Texas all’età di 48 anni. Pesava quasi 500 kg. La notizia arriva da un portavoce della famiglia, che a Tmz riferisce che il paziente dello show in onda su RealTime è deceduto per un infarto nella sua casa di Houston la scorsa settimana. Era profondamente scosso per la morte di un amico, dunque era un momento molto delicato. Su Facebook la famiglia ha anche lanciato una campagna GoFundMe per pagare le spese del suo funerale.

Lutto a Vite al Limite: morto a 48 anni

Larry Myers Jr. è il 13esimo volto di Vite al Limite a morire. Prima di lui lo show ha perso Henry Foots, Sean Milliken, James King, James “LB” Bonner, Lisa Fleming e Coliesa McMillian. Renee Biran, Gina Krasley, Ashley Randall, Laura Ann Perez e Destinee LaShaee. Rob Buchel e Kelly Mason sono addirittura morti durante le riprese.

Il 48enne era noto con il soprannome di “Mr. Buttermilk Biscuits” per via della sua passione per biscotti e torte al burro. Era anche un cantante gospel, prima che la sua lotta contro il peso lo costringesse ad abbandonare questo sogno. Ma grazie a Vite al Limite, cui aveva partecipato a gennaio 2022. Gli aveva regalato un’enorme popolarità.

Durante il percorso nello show, il suo nome originale è ‘My 600lb life’ e oggi è arrivato all’11esima stagione, era anche riuscito a sottoporsi all’intervento chirurgico che gli ha fatto perdere 181 kg: Larry Myers Jr. era stato operato di bypass gastrico dal dottore Nowzaradan. Ora la triste notizia della sua morte.