Voce inconfondibile e intelligenza acuto, la notizia della sua scomparsa ha fatto immediatamente il giro della rete, in lutto la Rai, il lutto anche RTL la radio dove ogni giorni teneva compagnia a migliaia di persone. Il messaggio di dolore della collega Federica Gentile è arrivato poco dopo la notizia della morte. “L’incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso. Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta”.



“Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone… Fai buon viaggio, Cleliuccia mia”, ha concluso. Negli anni ’70 l’esordio su emittenti romane come Radio Elle, poi l’approdo in Rai. A metà degli anni ’90 lasciò la radio e si trasferì in America, dove ha vissuto per vent’anni. Rientrata in Italia quasi dieci anni fa, tornò dietro i microfoni di Rtl.

Lutto in Rai, morta la speaker Clelia Bendandi: aveva 72 anni



Una voce inconfondibile quella di Clelia Bendandi. Ricorda il Messaggero come: “condusse con Carlo De Blasio, un Disco Ring estate e lavorò anche per Radio Tele Magia. Per diversi anni gestì, parallelamente alla radio, un ristorante nella capitale. L’isola del sole era un barcone galleggiante dove si mangiava frequentato da cantanti come i Duran Duran, Sting, Joe Cocker Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Toni Esposito, Pino Zurzolo ed altri”.



“Clelia era una artista completa, una amica, una donna di grande talento e cultura. È stata per me ispirazione per cominciare a fare la radio, da lei ho imparato a far passare le parole anche dal cuore, prima di farle uscire dalla bocca. Quando Clelia era in onda, dava forma visiva a ciò che usciva dalla radio, ti portava con sé attraverso le parole”, ricorda un collega.



Clelia Bendandi aveva 72 anni. L’ultimo messaggio risale al 10 marzo: “Ho così tanta voglia di sole e di mare che mi sembra di sentire l’odore ! Come sempre alle 13.00 sono su RTL 102.5 Best per voi e li, nella mia isola magica mi sentirò sulla spiaggia e ascolterò le nostre bellissime canzoni. Vi trovo?”. Da oggi sono in molti ad essere molto più soli.