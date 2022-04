Gravissimo lutto per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Patrick Ray Pugliese. L’annuncio è stato fatto dallo stesso ex gieffino attraverso il suo profilo Instagram. Un dolore immenso per l’uomo, una perdita difficile da assorbire in tempi brevi e che inevitabilmente lo segnerà per tutta la sua vita. In tantissimi però hanno subito cercato di sostenerlo con numerosi messaggi, postati anche da personaggi famosi, sotto il suo dolorosissimo post. Bellissime le parole scelte dall’ex protagonista del reality show.

Prima di dirvi tutto su Patrick Ray Pugliese, il mondo della televisione è stato scosso qualche giorno fa da un altro lutto. “Per sempre con noi. Ciao Piero”, ha scritto sui social Roberto Cenci sui social. Il ricordo anche della pagina – seguitissima – Trash Italiano: “Purtroppo ci ha lasciato Piero, lo storico assistente di studio che per anni ha collaborato con Maria De Filippi”, si legge sugli account Twitter e Instagram. In tanti avevano notato l’assenza dello storico collaboratore di Maria De Filippi.





Lutto per Patrick Ray Pugliese: morto il suo papà Osvaldo

Dunque, come detto, Patrick Ray Pugliese ha pubblicato la foto della persona che non c’è più. Si tratta di suo padre Osvaldo, deceduto nelle scorse ore. Questo il messaggio dell’ex concorrente della quarta edizione del ‘GF Vip’: “Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene…Passate il tempo con le persone amate oggi, senza mai più rimandare”. C’è già ovviamente tanta nostalgia e dolore per una perdita devastante, che ha sconvolto improvvisamente l’esistenza di Patrick.

Tra i tanti follower che hanno commentato la notizia della morte del padre di Patrick Ray Pugliese, sono spiccati soprattutto i messaggi di Adriana Volpe: “Ti stringo forte”, di Alessia Marcuzzi che ha postato un cuore, del rapper Young Signorino: “Condoglianze” e un altro cuore rosso da parte di Carolina Marconi. Fan comuni hanno aggiunto: “Mi dispiace tantissimo, riposa in pace”, “Un abbraccio immenso”, “Purtroppo quando ce ne accorgiamo è già troppo tardi, ma loro saranno sempre vicini a noi”.

Patrick Ray Pugliese, classe 1977, è nato a Teheran (Iran). Ha preso parte al ‘Grande Fratello 4’ nel 2004 e al ‘GF Vip 4’ nel 2020. Nello stesso anno è stato protagonista a ‘Guess My Age – Indovina l’età’, mentre nel 2021′ è stato ospite a ‘Ogni Mattina’ e dal febbraio del 2021 ha iniziato a condurre ‘Patrickamente Show’ sul canale ‘Go-Tv’. Ora la notizia dell’addio al suo adorato genitore.

