Terribile lutto in tv, si è spenta a soli 44 anni: la notizia arrivata poco fa. Famosa nel panorama musicale italiano e nota anche al pubblico televisivo per le sue numerose partecipazioni a programmi come Propaganda Live, dove aveva saputo conquistare tutti con la sua presenza luminosa e il suo talento. Dopo una lunga battaglia contro una malattia che l’aveva duramente messa alla prova, la musicista è morta nelle scorse ore. I funerali si terranno domani a Roma, alle ore 11, presso il Tempio Egizio.

La notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Valerio Vicari, con cui Valentina aveva condiviso l’esperienza della Roma 3 Orchestra nel periodo successivo al Covid, l’ha ricordata con parole piene di affetto: “Era solare, una persona d’oro, aveva sempre un sorriso per tutti nonostante la malattia”. Un ricordo che restituisce l’immagine di una donna che ha saputo affrontare il dolore con dignità, senza mai smettere di donare luce agli altri.





Addio Valentina Del Re: una vita per la musica

Nata e cresciuta a Roma, Valentina Del Re aveva intrapreso lo studio della musica fin da piccolissima, scegliendo il violino come compagno di vita. Aveva appena cinque anni quando iniziò a frequentare la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Da lì, il suo percorso si era snodato tra il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e lo studio sotto la guida del maestro S. Budeer del Teatro dell’Opera di Roma. Parallelamente alla musica, aveva portato avanti con passione anche gli studi universitari: si era laureata in Filosofia con Lode presso l’Università Roma Tre.

Alla sua attività artistica, Valentina affiancava un impegno sociale profondo. Specializzatasi presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia come assistente per ciechi e ipovedenti, aveva partecipato a numerosi progetti educativi nelle scuole e nei centri diurni. Inoltre, aveva completato il corso triennale in musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, realizzando interventi nelle scuole e anche all’interno del reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini.

Nel corso della sua carriera, Valentina Del Re ha collaborato con importanti realtà musicali e teatrali. Si è esibita come solista e in formazioni cameristiche, ha fatto parte dell’Orchestra di Roma Tre, ha lavorato con nomi come Luca Pizzurro, Giuseppe Mazzucco e Stefano Vannelli, ed è apparsa in diverse trasmissioni televisive, tra cui Alla ricerca dell’Arca e Buona Domenica. Ha anche dedicato tempo e competenze all’insegnamento, presso scuole come “Pensagramma”, “Tutto Musica”, “Scuola di Musica O. Respighi” e “Musicology School of Music”. La scomparsa di Valentina lascia un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta, ma anche un’eredità preziosa fatta di musica, dedizione e umanità. Una vita breve, ma vissuta con intensità e generosità.