“Ciao…”. Lutto per Antonella Clerici: l’ultimo saluto con la foto insieme è da brividi

Antonella Clerici ha condotto con successo la seconda edizione di The Voice Senior. Il primo anno è stato una scommessa, il secondo è stato una certezza. Il pubblico ha apprezzato sia lo sforzo della conduttrice che dei cantanti che si sono messi in gioco sul palco davanti al pubblico e davanti ai giurati Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. The Voice Senior tornerà ancora per il terzo anno consecutivo. La notizia della riconferma è stata diffusa da diversi mesi, dopo che il talent dedicato agli artisti over 50 ha dimostrato di essere tra le prime serate più seguite dal pubblico della Rai.

Antonella Clerici è particolarmente legata sia al programma che ai cantanti che vi partecipano. Ecco perché sui suoi profili social ha voluto ricordare Paolo Benedetti, 88 anni, da poco scomparso. Era originario di Santa Maria del Giudice e si è fatto notare per essere il più anziano concorrente del talent, trasmesso da Rai1. Antonella Clerici a lui ha rivolto un dolce messaggio di cordoglio, definendolo “un grande senior”.





Lutto per Antonella Clerici, morto un cantante di The Voice Senior

L’ex bancario si è spento lasciando nel dolore amici e familiari. Nella puntata prenatalizia aveva cantato “Meraviglioso” di Domenico Modugno ed era entrato nella squadra di Clementino. Antonella Clerici sul suo profilo social lo ha ricordato postato una foto che la ritrae mentre intervista Paolo Benedetti. Il bancario è stato uno dei protagonisti di questa edizione del talent condotto da Antonella Clerici. La sua voce ha colpito i giudici e soprattutto Clementino che si è girato all’audizione al buio portandoselo nel suo team.

Paolo Benedetti prestava anche il suo impegno di valente organista nella pieve parrocchiale di Santa Maria Del Giudice, si legge su La Nazione, era attivo da anni in un’associazione di volontariato, l’Avulss, che intrattiene gli ospiti nelle case per anziani e assiste gli ammalati negli ospedali, di cui era stato anche presidente.

E dopo la trasmissione gli anziani avevano inviato a Paolo una lettera in cui lo ringraziavano del suo impegno, dicendo che rappresentava tutti loro. “Sono contento – aveva commentato Paolo Benedetti – di rappresentare da anziano tutti gli anziani. Era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza…”. Un momento felice e indimenticabile.

“Sono felicissima”. Antonella Clerici, notizia top. L’ha appena saputo