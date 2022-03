Lulù Selassié, e sorpresa è stata al GF Vip 6. Grossa sorpresa. Poche ore prima della semifinale, che ha visto l’uscita di scena di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, Federica Panicucci aveva anticipato qualcosa. Nel corso della puntata di Mattino Cinque, nello spazio dedicato al reality show di Alfonso Signorini, la conduttrice aveva spoilerato che una “grande star internazionale” e “conosciutissima” avrebbe inviato un videomessaggio alla princess.

Federica Panicucci aveva anche rivelato che questa star “ha un debole per Lulù Selassié” e nella clip “dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei. Dirà anche a Manuel di non essere geloso”. Ma ovviamente non aveva fatto il nome di questa star internazionale. Non la prima, in realtà, a sorprendere la seconda finalista di questa edizione del GF Vip.

Lulù Selassié, la sorpresa al GF Vip 6

Qualche settimana fa, infatti, Lulù Selassié era rimasta piacevolmente stupita nel vedere che Cardi B aveva ritwittato la sua ‘imitazione’. Non solo. La princess ha anche conquistato le simpatie di Gianni Celeste, Guè Pequeno e Andrea Pucci ma nel corso della semifinale è arrivato anche Rocco Siffredi a caricarla in vista della finale del GF Vip 6.





“Lulù sono qui alla festa della donna. Io penso solo a te. Sei la donna che, in assoluto, mi interessa di più dentro quella casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io. Manuel sono solo un fan di Lulù. Vi auguro tutto il bene con il cuore. Soprattutto che tu vinca Lulù. Te lo meriti. Sei fantastica. Dal fan numero uno che hai in Italia”, le parole di Rocco Siffredi per Lulù Selassié.

Una dedica per Lulù dal suo fan numero uno! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/eCD8FbDtZw March 10, 2022

Dopo aver visto il video girato da Rocco Siffredi per lei, Lulù Selassié è scoppiata a ridere e ha ringraziato: “Ti adoro. Sei troppo forte. Ti amo. I love you, non vedo l’ora di conoscerti!”. La reazione di Manuel Bortuzzo, presente in studio? Il fidanzato della princess ha confessato di aver conosciuto Rocco Siffredi in passato e rivolgendosi a Lulù ha detto con ironia: “Dissociamoci dall’ambito pornografico!”.