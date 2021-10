I primi baci, i primi pianti. Siamo nel vivo oramai di questa sesta edizione del GF Vip. Protagoniste quasi assolute, le principesse, che si sono fatte notare Grande Fratello e sono tra le poche ad aver dato vita a delle dinamiche. Tra l’altro, l’abbiamo già anticipato, Lulù Selassié è stata la prima ragazza a limonare in questa edizione e i suoi sentimenti per Manuel Bortuzzo continuano a crescere. Nonostante tutto la principessa è spesso triste e ieri sera è scoppiata a piangere per colpa di “un segreto”.

Da quello che si è capito, pare che Sophie Codegoni abbia fatto una confessione molto privata alle donne della casa, tranne che alle sorelle. Quando Raffaella Fico stava per raccontare a Lulù Selassié questo segreto, è intervenuta Katia Ricciarelli per bloccarla. Sì, avete capito bene. A quel punto la principessa ha rivelato davanti alle telecamere del GF Vip: “Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo”.

E ancora Lulù al GF Vip: “Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole. Katia mi ha guardata e mi ha detto ‘questo è un segreto e tale deve rimanere’. Tutto è nato perché Raffaella mi ha detto ‘ma non ti ha detto nulla Sophie?’. Io le ho risposto ‘cosa mi dovrebbe dire Sophie?’”.





Poi conclude la digressione al GF Vip: “Quindi Raffa mi risponde ‘ah no, niente, niente, parla a bassa voce comunque’. C’era Katia e mi fa ‘questi segreti non vanno detti’. Perché una che c’ha 80 anni deve sapere tutto e io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla. Come se io fossi un’estranea. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”.

Lulú che dice: “non vogliono essere esclusa” e subito dopo: “tutti stanno a parlare con quella (riferito a Soleil) dopo quello che ha fatto ieri”. Ma lo capite che ragionamenti? #gfvip October 2, 2021

Tantissimi quindi hanno commentato il comportamento di Lulù, al Gf Vip, non proprio con parole carine: “Lulú che dice: ‘non vogliono essere esclusa’ e subito dopo: ‘tutti stanno a parlare con quella (riferito a Soleil) dopo quello che ha fatto ieri. Ma lo capite che ragionamenti?”, scrive ad esempio Chatty su Twitter. Chissà come andrà a finire.