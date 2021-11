Nel corso della nuova diretta del GF Vip 6 si è tornati a parlare di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Lunedì 8 novembre 2021 Alfonso Signorini ha mandato in onda delle clip in cui è palese che i due stiano continuando la loro “frequentazione” nella Casa, nonostante spesso ci siano degli alti e bassi. Dopo un momento di raffreddamento, si sono riavvicinati ma negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il pubblico e non solo.

In camera da letto Lulù Selassié ha preso delle sigarette al nuotatore, ignaro di tutto, ma soprattutto per rivolgersi a lui ha usato l’espressione inglese “Motherf…er”. Messa davanti a quella scena, la principessa si è affrettata a spiegare che in slang americano assume un significato totalmente diverso da quello che tutti immaginano: “Credevo avessi detto qualcosa di peggio, se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa, ma è un modo di dire americano, è uno slang”.

Lulù Selassié attaccata dalla mamma di Manuel Bortuzzo

Ma quell’espressione colorita che Lulù Selassié ha poi sintetizzato con “uno stronzetto” non è piaciuta per niente alla mamma di Manuel Bortuzzo, che per la prima volta ha deciso di intervenire al GF Vip 6. L’ha fatto con una lettera in cui di fatto si è duramente scagliata contro la principessa, affermando come quella parola, che lei ha recepito come un insulto, l’abbia ferita molto. Non tutti sanno infatti che gli assalitori dello sportivo, prima di sparare, hanno pronunciato proprio quell’espressione, che naturalmente ha riportato a galla momenti dolorosi.





“Siamo molto fieri del tuo percorso – ha esordito la signora Rossella -. Sappiamo quanto siano importanti i tuoi spazi altrimenti rischi di ammalarti. Ho notato che c’è qualcuno che non riesce a trovarti questi spazi. Io non credo che l’amore sia chiesto. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre. […] C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri”, ha continuato riferendosi chiaramente a Lulù Selassié.

La mamma di Manuel ha deciso di scrivere una lettera… una grande emozione per lui… ma per Lulù è un momento decisamente più complesso da affrontare. #GFVIP pic.twitter.com/58vXsuLPav November 8, 2021

“Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte. […] L’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”. Lulù Selassié si è scusata di nuovo con la mamma di Manuel e con coloro che si sono sentiti offesi ma è ovvio che ci sia rimasta male nonostante la tranquillità di lui, che ha capito cosa intendesse.