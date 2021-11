Nella Casa più spiata d’Italia, si sa, le relazioni tra i coinquilini sono passate ai raggi X. Qualcuno, anzi molti, sono convinti si tratti solo di fiction. Tutto preparato a tavolino. Quante volte avete sentito dire: “C’è una regia”. “Sono tutti attori!”. E così via… Beh, qualche attore effettivamente ci sta. Prendete quel bellimbusto di Alex Belli. Chi potrebbe dire, con certezza, che il suo flirt con Soleil Sorge sia stato pianificato?

Eppure sul suo finto matrimonio con Delia Duran è venuto fuori tutto. Ma quindi? È tutta una gran menzogna? Boh… Intanto, però, nelle ultime ore è un’altra la coppia che sta attirando le attenzioni di tutti. Si tratta di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. La storia ormai la conoscete. Dopo baci, sospiri ed effusioni, Manuel ha, nuovamente, chiuso. Ma la principessina non ne vuole proprio sapere di ritirarsi dalla ‘lotta’. E questo nonostante la diretta streaming del GF Vip 6 del 13 novembre pure Alfonso Signorini le ha un po’ tirato le orecchie…

Lulù Selassié ha deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo. Ma le sorelle Jessica e Clarissa l’hanno ‘stoppata’. “Se stai scrivendo qualcosa per Manuel, evita” ha detto la maggiore delle tre sorelle Selassié. E già, perché quanto avvenuto sabato ha davvero scosso tutti. Sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip edizione numero sei.





Niente da fare. Lulù Selassié va avanti per la sua strada, anche se il sentiero appare arduo, a dir poco. Jessica ribatte: “Non possiamo tacere dopo quello che hai fatto ieri”. La discussione si fa accesa: “Smettila di portare quell’atteggiamento negativo” è la decisa risposta della principessina innamorata di Manuel Bortuzzo.

Certo la delicata situazione familiare, con il papà in carcere, non aiuta la piccola Lulù a districarsi dalle proprie difficoltà sentimentali. Manuel Bortuzzo è sempre lì, nei suoi pensieri. Così come il papà. E quando perfino le sorelle la invitano a desistere con un’espressione inequivocabile: “Stai facendo una figura di mer..”, allora è chiaro che è tutto perduto. O quasi. O no?