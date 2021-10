Lulù Selassié è entrata in crisi al GF Vip 6. Nelle scorse ore ha confidato a Manuel Bortuzzo che non sta vivendo al meglio l’avventura dentro la Casa e ha anche pensato di abbandonare il reality show. Al nuotatore la principessa ha rivelato che sta male perché sente il bisogno di avere più attenzioni, ma vede che lui non riesce a dargliele.

“Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore – le parole di Lulù Selassié – Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti”. Ma Manuel Bortuzzo sembra avere problemi a dire in faccia a Lulù Selassié che la loro “storia” è finita e lo ha dimostrato anche in questa ultima occasione.

Lulù Selassié, pubblico del GF Vip 6 preoccupato

Perché seppur con toni calmi e dolci, Manuel Bortuzzo ha fatto capire a Lulù Selassié che non c’è futuro: “Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me” […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali”.





La principessa è quindi apparsa più triste del solito ma a far allarmare il pubblico del GF Vip 6 è stata la confidenza di Francesca Cipriani, che in serata ha raggiunto alcune coinquiline nella camera blu e ha rivelato che Lulù Selassié avrebbe vomitato dopo aver mangiato: “Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta.Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”.

Anche Andrea Casalino, poco prima di uscire dal GF Vip 6, aveva espresso le sue preoccupazioni proprio a Lulù Selassié: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo”, Ma lei: “Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla”.