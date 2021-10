Nell’ultima puntata del GF Vip 6 ampio spazio a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha parlato anche del suo rapporto con Lulù Selassié ad Alfonso Signorini, ribadendo però che vuole andarci piano. Il momento più toccante è arrivato però con la lettera scritta dalla sua ex fidanzata Federica, che era anche presente in studio ma ha preferito non intervenire in diretta.

Ecco, la diretta. Spento il collegamento con lo studio, Lulù Selassié non ha fatto mistero di voler dormire con Manuel Bortuzzo, a cui si è subito avvicinata chiedendo coccole e abbracci. Il nuotatore non è sembrato cambiare idea e ha anche tentato di far capire alla principessa che deve imparare a stare da sola al reality, senza cercarlo in continuazione. Parole al vento, viene da dire, perché poco prima che si spegnessero le luci della Casa lei ha fatto pressappoco la stessa scena della scorsa settimana.

GF Vip 6, la scenata di Lulù Selassié nella notte

Lulù Selassié, nonostante il rifiuto di Manuel Bortuzzo, ha continuato a piangere implorando affetto e attenzione. Un po’ in imbarazzo, il gieffino ha provato a farla smettere e ha ribadito la sua intenzione di dormire con l’amico Aldo Montano. Ancor una volta, però, la principessa si è dimostrata decisa a non mollare la presa e si è messa nel letto di Manuel rubando di fatto il posto allo sportivo che è da poco tornato al GF Vip 6 dopo un impegno istituzionale.





A quel punto la sorella di Lulù Selassié, Jessica, si è vista costretta a intervenire: è andata a riprenderla e lei ha fatto finta di dormire, facendo una sceneggiata silenziosa sotto le coperte, pur di non abbandonare il letto. La sorella maggiore ha cercato di avvertirla che così facendo invece di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo, lo potrebbe allontanare ancora di più ma tant’è. Ovviamente la scena non è passata inosservata agli utenti del web.

E ancora una volta sono volate critiche per l’atteggiamento “morboso” di Lulù Selassié, che questa volta è stata però costretta ad arrendersi. Manuel e Lulù hanno poi avuto un lungo confronto, durante il quale la principessa si è detta felice per il rapporto con Aldo Montano, ma dispiaciuta nel sentirsi sempre la seconda scelta. E il nuotatore: “Se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo, siamo grandi non dobbiamo perderci in queste cose”.