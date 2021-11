Volano stracci tra le principesse. Oramai è appurato che il rapporto abbastanza discutibile tra Manuel e Lulù ha creato dei dissapori tra le sorelle. Dopo Jessica, anche Clarissa Selassié ha detto la sua a Lulù per il suo atteggiamento: “Adesso le cose non possono più andare avanti così. Ha degli atteggiamenti sbagliati e tutti le stiamo dicendo la stessa cosa. Ma io dico questo per il suo bene sia chiaro. Così non si può andare avanti“.

Ma cosa è successo? Nelle scorse ore i gieffini sono tornati a giocare a biliardo e Lucrezia ha chiesto di essere in squadra con Manuel. La ragazza ha usato una scusa particolare: “Io non sono troppo brava. Lui è l’unico a cui, se io perdo, non da fastidio”. A questo punto però Clarissa Selassié non se l’è bevuta ed è sbottata. La principessa ha cercato di far capire alla sorella Lulù che questo atteggiamento non le porterà nulla di buono:“Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Sembra la stessa storia dell’altro giorno”.

“Non fare mai più una scenata del genere – dice la sorella a Lulù – perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dirgli ‘tu non vuoi giocare con me’. Questo non si fa sei pesante. Non m’interessa, basta che non cagh* il ca**o a me. Queste sono cose inutili, basta. Non fare le scenate ‘io non gioco se non sto con Manuel’. È anche matematico che magari lui non voglia giocare con te”.





E conclude: “Se tu vai da lui e gli dici ‘ma non vuoi giocare con me?’ lo metti in imbarazzo e cosa ti deve rispondere? Che ti deve dire è? Dai spero tu stia scherzando, Lulù. Veramente mi hai fatto innervosire e me ne devo andare perché mi stai sul ca**o”.

Insomma, in tanti lo hanno fatto notare a Lulù e se è per questo neanche Alfonso Signorini è riuscito a farglielo capire (così come le sue sorelle), Lulù continua imperterrita ad inseguire un amore che non esiste. Cosa succederà quindi? Nessuno lo sa con certezza, Manuel Bortuzzo è sempre presente, gentile, vorrebbe non farle del male (almeno è quello che sembra). Ma le cose tra i due non funzionano, almeno all’interno della casa del GF Vip.