Uomini e Donne, il racconto della malattia della dama. Una diagnosi atroce per Luisa Anna. La dura battaglia contro il tumore è iniziata nel 2020, poi la quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno avvenute il 24 luglio. E al suo fianco, sempre Salvio, pronta a sorreggerla.

Il pubblico italiano ha avuto modo di affezionarsi a Luisa Anna e a continuare a supportarla durante il momento molto difficile in seguito alla scoperta della malattia. Un percorso che ha richiesto forza e coraggio e che ha stravolto del tutto i progetti di vita.

L’ex dama ne ha parlato al Uomini e Donne Magazine: “E’ stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. Poi un focus sul lungo intervento a cui si è sottoposta: “E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria”.





Trovare sempre la forza di rialzarsi nonostante la stanchezza e le avversità non è sempre facile, ma necessario per ritrovare la luce in fondo al tunnel. Prima un tumore maligno alla tiroide e dopo una mammografia e un’ecografia, anche la scoperta di un carcinoma maligno al seno, per Luisa Anna Monti il peggio sembra essere passato solo oggi.

La terapia, rivela, pondera un arco di tempo di 5 anni, durante i quali l’ex dama dovrà sottoporsi a ventiquattro sedute di radioterapia affiancate a una terapia ormonale, poi la chemioterapia più leggera. Ma nonostante tutto c’è spazio anche per l’amore, per i progetti futuri. Al suo fianco Salvio, con il quale confida di convolare a nozze a “Dicembre o in primavera”.