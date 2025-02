“Per esempio lui…”. Scoppia un nuovo caso nella Casa del Grande Fratello. Al centro della polemica c’è una rivelazione inaspettata fatta da Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e tra i concorrenti più discussi di questa edizione. Entrata nella Casa da pochi mesi, Zeudi ha già fatto parlare di sé per il suo interesse sentimentale nei confronti di Helan Preses e Javier Martinez. Dopo essersi invaghita di entrambi, ha finito per rimanere da sola mentre la brasiliana e l’argentino hanno ufficializzato la loro relazione. Ora, però, a far discutere non è la sua vita sentimentale, ma alcune dichiarazioni che rischiano di alimentare insinuazioni e pettegolezzi.

Durante una chiacchierata in camera con Mattia Fumagalli, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Federico Chimirri, Zeudi, parlando con leggerezza, ha fatto outing su un noto personaggio italiano. I concorrenti presenti hanno subito colto il potenziale fraintendimento delle sue parole, temendo che potessero alimentare speculazioni nel pubblico. E infatti, sui social, il commento di Zeudi è stato interpretato proprio in questo modo. “Cioè, ha fatto intendere che quello è gay? Davvero? Mamma mia, che paura!”, ha scritto un utente di X criticando Di Palma.

Leggi anche: “Un addio inaspettato”. Grande Fratello, lascia la casa dopo 5 mesi: una uscita triste per lui





“Per esempio lui…”. Grande Fratello, outing a un ex concorrente vip. Poi cercano di rimediare

Tirato in ballo Enzo Paolo Turchi. Tutto è nato da una battuta di Amanda su Mattia: “A te non si può proprio raccontare un segreto, mamma mia, Gesù santo!”, ha detto la cognata di Al Bano verso Fumagalli. A quel punto Zeudi è intervenuta aggiungendo: “Mattia non sa tenere i segreti. Ma il fatto è che tutti i miei amici come lui hanno la lingua lunga. Maschi non etero, intendo. Loro hanno questa cosa di non riuscire a trattenere nulla. Non dovrei generalizzare? Vabbè, guarda Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e…”.

A quel punto, nella Casa è calato l’imbarazzo. Amanda è subito intervenuta per fermarla: “No, aspetta un attimo. Che c’entra Enzo Paolo con questo discorso? Spiegati, Zeudi, perché questa tua frase finirà in una clip e poi dovrai giustificarla.” Anche Mattia si è mostrato preoccupato: “Ragazzi, oddio. Occhio a quello che diciamo, siamo in diretta!“,

SENTITE CHE ESTERNAZIONE HA AVUTO ZEUDI NEI CONFRONTI DEI GAY,SIAMO TUTTI UGUALI CREDO#GrandeFratello pic.twitter.com/dg4Rr9QS1l — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 16, 2025

Zeudi allora ha provato a correggere il tiro: “Scusatemi, mi sono sbagliata. Perdonatemi, ho fatto confusione. Stavo parlando di Enzo Provenzano, il mio amico! Volevo dire che lui dice sempre tutto e non tiene un cecio in bocca. Enzo Provenzano è il mio stylist“. Nonostante il tentativo di chiarimento, la frase ha già fatto il giro dei social e sta generando un acceso dibattito. Zeudi è davvero inciampata in un malinteso o ha rivelato qualcosa di troppo? La questione continua a far discutere.