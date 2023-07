Quest’anno Temptation Island senza rivali. Il reality show prodotto dalla Fascino, la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia e in onda in prima serata il lunedì su Canale 5 fa il boom di ascolti e conferma il grande successo. Forse a causa dello stop dello scorso anno, la nuova edizione del reality delle tentazioni ha vinto ogni gara contro la concorrente Rai.

L’ottava puntata di Temptation Island è stato il programma più visto della serata tv, con una media di 3.299.000 spettatori e del 26% di share. Al secondo posto, la fiction ‘Il Giovane Montalbano’ su Rai1, con 2.548.000 spettatori e il 17.1% di share. Al terzo posto, ‘Report’ su Rai3, con 892.000 spettatori e il 5.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Zona Bianca’ su Rete4, ‘Le Iene Presentano: Inside’ su Italia 1, ‘Che Todd Ci Aiuti’ su Rai2, ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove, ‘Il Giocatore Rounders’ su La7.

Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia non ci sarà

Per questo motivo, per la prossima stagione televisiva 2023-2024, Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto una versione invernale del reality show delle tentazioni. In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, Piersilvio Berlusconi ha annunciato Temptation Island Winter. Rispetto alla versione classica di Temptation Island, che viene registrata a giugno, potrebbe essere cambiata la location.

Non più quindi l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, in Sardegna, ma una baita di montagna con ambientazione ovviamente invernale. Al momento, però, queste sono delle ipotesi. In queste ore, però, è saltata fuori una clamorosa indiscrezione sul conduttore. Temptation Island è condotta da Filippo Bisciglia, conduttore che negli anni è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori ma che è anche molto amato dai concorrenti del reality show.

Secondo quanto riferisce Dagospia, Filippo Bisciglia dovrebbe rimanere a condurre soltanto Temptation Island mentre per la versione invernale dovrebbe arrivare un nome ‘pesante’, quello di Lorella Cuccarini, già coach di Amici di Maria De Filippi. La showgirl aveva parlato di una proposta della Rai, proposta però rifiutata dalla Cuccarini. Come mai? Secondo quanto riportato da Dagospia, Lorella Cuccarini ha risposto due di picche alla tv di Stato per condurre la versione invernale di Temptation Island.