Prosegue a gonfie vele la storia tra Manuela e Luciano, due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippi Bisciglia in onda su Canale 5. L’avventura delle sei coppie si è conclusa e Manuela, arrivata nel villaggio insieme al fidanzato Stefano Sirena, ha deciso di chiudere la relazione e di uscire insieme al tentatore Luciano Punzo, con il quale era scattato un appassionato bacio poco prima del falò finale.

L’ormai ex single di Temptation Island ha condiviso con i suoi fan anche la romantica sorpresa che Manuela gli ha fatto quando si sono rivisti a Napoli. “Ricordo ancora l’emozione di quel momento. La mia prima sorpresa ricevuta”, la didascalia del post. Una sorpresa che Luciano Punzo aveva anticipato senza nascondere l’emozione durante l’ultima puntata del reality a Filippo Bisciglia, quella dello speciale ‘Un mese dopo’.

Luciano Punzo di Temptation Island 2021, chi è la figlia del tentatore

“A Napoli abbiamo preso un albergo e ci siamo rivisti – le parole di Luciano – Abbiamo passato tre giorni insieme. E poi mi ha fatto una sorpresa bellissima. Arriviamo in albergo e lei mi dice: ‘Lu, devi stare un attimo fuori dalla camera per un po’. Poi mi ha mandato un messaggio: ‘Ok, puoi entrare’. Io entro nella camera”.





“Appena entro è tutto spento, ci sono le candele e i petali di rosa per terra con un percorso. Faccio questo percorso, vedo questo letto pieno di petali e sul bordo del letto tanti palloncini. Cerco lei, ma non la trovo. Era nascosta in bagno che mi spiava. Su ogni palloncino c’era scritta una frase. ‘Sorridi’, ‘Io credo in te’, ‘Ci sarò’: tutte le frasi che io dicevo a Manuela”, aveva concluso Luciano.

Ma oltre a Manuela, nel cuore di Luciano Punzo c’è un’altra ‘donna’. Si chiama Eva, ha tre anni ed è la figlia nata dalla relazione con la ballerina Valeria Iacomini. Nel suo profilo Instagram sono tantissime le foto in compagnia della piccola, come sono tante le frasi che le dedica. “Sei un fiore”, “Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te! Eva: 3 lettere, ma con un immenso significato. Sei il cuore di papà”, sono solo alcune delle frasi dedicate alla sua bimba.