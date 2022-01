“È il nuovo cavaliere”. Da C’è posta per te e UeD, il clamoroso annuncio di Maria De Filippi

Da questa edizione Uomini e Donne non è più diviso in segmenti Trono Over e Trono Classico, ma la parte dedicata ai cavalieri e le dame è sempre un grande successo. Una formula vincente per il dating show di Maria de Filippi, che prima della fusione, veniva seguito più di tre milioni di telespettatori con il 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via il Trono Classico, che nelle ultime edizioni non era mai riuscito a decollare.

Con il tempo i telespettatori si sono affezionati di più alle dame ai cavalieri e il trono classico ne aveva risentito tantissimo in termini di ascolti. La messa in onda dell’over è risultata preferita rispetto al classico e proprio per questo motivo Maria De Filippi ha deciso di fondere i due segmenti.

Protagonista di C’è posta per te a Uomini e Donne

Ora a Uomini e Donne arriva un volto conosciuto durante C’è posta per te. Maria De Filippo lo aveva promesso e in queste ore è arrivata l’ufficialità: Luciano Gianelli, uno dei protagonisti della seconda puntata del programma che va in onda il sabato sera. Luciano cercava Agnese, conosciuta più di 60 anni fa, ma lei non ricordava niente e la sua storia è finita ‘nel peggiore dei modi’.





L’anziano ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la straordinaria energia del suo balletto e anche se nella sua storia non c’è stato il lieto fine. “Immaginavo che sarebbe andata così”, aveva commentato un rassegnato Luciano Gianelli con la padrona di casa.

Prima di abbandonare lo studio, Maria De Filippi, gli aveva chiesto di ballare (il ballo è infatti la passione dell’anziano e il suo stile è davvero unico, tanto che sui social sono stati tantissimi i post e i meme a lui dedicato) per il pubblico e lo aveva ufficialmente invitato a entrare nel parterre di Uomini e Donne. E la conduttrice ha mantenuto la promessa.